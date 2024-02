Hannover. Das ist ein Knüller: Für das scheinbar ausverkaufte Konzert der Rockstars am 31. Juli gibt es plötzlich wieder ganz legal Tickets. So kommen Sie dran.

Das ist eine unerwartete Nachricht für AC/DC-Fans: Bei Eventim gibt es wieder Tickets für die lange Zeit als ausverkauft geltende Show am 31. Juli auf dem Messegelände in Hannover. Seit Dienstagabend ist das erste von zwei Konzerten von AC/DC in der Landeshauptstadt Niedersachsens für den Ticketverkauf bei Eventim wieder freigeschaltet. Normalpreis-Tickets zum bekannten Preis von 152,85 Euro werden angeboten. Kein Aufschlag, keine versteckten Kosten. Bis zu sechs Tickets können Interessenten erwerben. Eventim weist darauf hin, dass ein Expressversand aus produktionstechnischen Gründen nicht möglich sei. Der Versand der Tickets erfolge in den nächsten Tagen. Außerdem gibt es weiterhin Tickets für das Konzert am 19. Juni auf dem Dresdener Messegelände, ebenfalls zum Preis von 152,85 Euro.

Randnotiz: War in der ersten Verkaufsrunde für Hannover die Agentur Hannover Concerts als örtlicher Veranstalter angegeben, so steht nun in dem Vermerk die United Promoters AG aus München.

AC/DC in Hannover: 150.000 Fans sind dabei

Am Freitag vor zwei Wochen gingen Hunderttausende Tickets für die deutschen Stationen der „Power Up“-Tour der australischen Rocklegenden AC/DC in den Vorverkauf. In gut einer Stunde waren sämtliche Karten weg. Das Zusatzkonzert in Hannover am 4. August, das die Veranstalter wegen der gigantischen Nachfrage freigaben, war binnen 24 Stunden ausverkauft. Nun gibt es offenbar noch ein Restkontingent, das für die erste Show in Hannover am 31. Juli in den Vorverkauf geht. Wer hätte das gedacht?

150.000 Fans werden die beiden Konzerte von AC/DC am 31. Juli und 4. August auf dem Messegelände in Hannover miterleben. Denn voraussichtlich in wenigen Stunden wird auch dieses Restkontingent wieder vergriffen sein. Diese Überraschung zeigt jedoch: Es lohnt sich bis zum Konzert immer mal wieder, bei den einschlägigen Ticket-Anbietern vorbeizuschauen. Möglicherweise wird noch einmal ein Kontingent frei.