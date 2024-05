Braunschweig. Die Braunschweiger verpassen mit der krachenden 0:5-Pleite den 14. Platz in der 2. Bundesliga und verfehlen damit ihr letztes Ziel.

Die größten Fellstücke des Bären waren schon vor dem letzten Zweitliga-Spieltag verteilt gewesen. Den Klassenerhalt hatte Eintracht Braunschweig in der Vorwoche mit dem 1:0-Sieg gegen Wehen Wiesbaden klargemacht. Damit war auch der 1. FC Kaiserslautern gesichert. So traten die beiden Traditionsteams am Pfingstsonntag angstbefreit gegeneinander an. Doch nur eine Mannschaft nahm das Spiel, in dem es noch um hunderttausende Euros und einen Platz in DFB-Pokaltopf 1 ging, wirklich ernst: die „Roten Teufel“. Eintracht verlor mit 0:5 (0:1). Ein krasser Spannungsabfall.

Daniel Scherning, Eintrachts Trainer, nutzte wie angekündigt die Möglichkeit, einigen Spielern eine Chance zu geben, die zuletzt nicht so häufig auf dem Platz gestanden hatten. Youssef Amyn, Sidi Sané und Winterneuzugang Hampus Finndell (Startelfdebüt) waren von Beginn an dabei, Sebastian Griesbeck ebenso. Für die Schienenspieler Jan-Hendrik Marx (rechts) und Anton Donkor (links) war es ein Abschiedsspiel. Während noch unklar ist, wohin es Marx zieht, wird Donkor sich dem FC Schalke anschließen.

Rein ins Spiel: Eintracht startete gut, hatte zwei dicke Chancen durch die beiden Youngster Amyn (2.) auf Pass von Rayan Philippe und Sané auf Pass von Jannis Nikolaou (6.). Doch sie scheiterten an Kaiserslauterns Keeper Julian Krahl, der beide Male gut den Einschusswinkel verkürzte. Kurz darauf meldete sich auch Kaiserslautern im Spiel an, aber Marlon Ritter zielte nach starker Vorarbeit von Tobias Raschl knapp vorbei (14.). Danach wurde es ruhiger auf dem Rasen, Kaiserslautern übernahm immer mehr das Kommando. Und wurde dafür belohnt.

In Minute 36 spielte Ritter einen starken Pass durch die Schnittstelle der Braunschweiger Abwehr, die Hereingabe rutschte bis an den zweiten Pfosten durch, wo Almamy Touré klug zurücklegte auf Ritter. Und der machte das 1:0 für Kaiserslautern. Kurz vor der Pause hatte Sané seine zweite dicke Chance, verpasste aber das 1:1 (45.+1). Erneut hatte der umtriebige und auffällige Philippe die gute Vorlage geliefert.

Anton Donkors haarsträubender Rückpass sorgt fürs 0:3

Und unmittelbar nach der Pause legte Ritter nach – per Traumtor. Der Kaiserslauterer wurde weder von Amyn noch von Finndell angegriffen und packte den Hammer aus. Die Kugel schlug aus 25 Metern mit 114 Kilometern pro Stunde im Knick ein. Ron-Thorben Hoffmann war ohne Chance. Und die Eintracht mit 0:2 im Rückstand (48.). Aus Braunschweiger Sicht wurde es fünf Minuten später noch schlimmer, als Donkor erst einen Ball verdaddelte und dann einen haarsträubenden Rückpass spielte, den Daniel Hanslik zum 0:3 nutzte (53). Damit war die Messe gelesen. Aber das Feuer nicht aus dem Spiel.

Von Minute 57 an war Braunschweig plötzlich in Überzahl. Was war passiert? Lauterns Touré hatte erst einen Rempler von Nikolaou kassiert und sich dann per Ellenbogenschlag auf dessen Schulter gerächt. Nikolaou fiel, hielt sich das Gesicht und sah, dass Touré glatt Rot bekam. Von nun an hieß es elf Blau-Gelbe gegen zehn Rote. Scherning ging ins Risiko, wechselte mit Anthony Ujah für Griesbeck offensiv – und wurde erneut enttäuscht.

Schnelle Auswechslung: Höchststrafe für Anderson Lucoqui

Ritter erzielte nach einem Konter das 4:0, sein drittes Tor wurde begünstigt vom schlampigen Abwehrverhalten Anderson Lucoquis, der gerade zuvor für Donkor eingewechselt worden war. Und Kaiserslautern gelang in Unterzahl ein weiterer Treffer. Aaron Opoku versenkte die Kugel per Freistoß zum fünften FCK-Tor (76.). Spätestens jetzt war es eine Demütigung. Scherning zeigte, wie ernst ihm die Lage war und verteilte die Höchststrafe an Lucoqui. 20 Minuten nach der Einwechslung nahm ihn der Trainer wieder vom Platz. Niko Kijewski kam – auch für ihn war‘s ein Abschiedsspiel.

So verständlich es ist, dass bei den Braunschweigern nach der aufreibenden Aufholjagd die Spannung etwas raus war: So darf man sich nicht präsentieren. Stark, dass die mitgereisten Fans lieber den Klassenerhalt feierten als das 0:5 kritisierten.

Der 1. FC Kaiserslautern spielt nun noch im DFB-Pokalfinale gegen Leverkusen

Für Kaiserslautern steht nun noch das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen an. Dafür haben sie sich gut warmgeschossen am Sonntag. Eintracht war aber auch ein sehr dankbarer Gegner.

