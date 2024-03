Hannover. Die Verpflichtung des kanadischen Weltstars sorgt für Unmut und Verwirrung, da die beiden NDR-Events auf der Expo-Plaza jetzt neue Programme haben.

Da ist Hannover Concerts ein Coup gelungen: Weltstar Bryan Adams kommt am Samstag, 1. Juni, nach Hannover. Er wird Headliner beim NDR2-Plaza-Festival auf der Expo-Plaza, die Platz für bis zu 25.000 Menschen bietet. Die Verpflichtung des kanadischen Weltstars sorgt allerdings bei manchen Fans für Unmut, die sich bereits Tickets für das Plaza-Festival oder die N-Joy-Starshow gekauft haben, denn beide Programmtage sind noch einmal kräftig durcheinander gewirbelt worden. So findet das Plaza-Festival jetzt am Samstag statt Freitag und die Starshow am Freitag statt Samstag statt. Auch mehrere Künstler haben die Tage gewechselt. Neben Adams stehen am Samstag James Arthur, Clueso, ClockClock und Alle Farben auf der Bühne. Bei der Starshow einen Tag vorher sind es Macklemore, Robin Schulz, Jess Glynne, Ray Dalton und Alle Farben. Ursprünglich waren für das Plaza-Festival neben Macklemore, Dalton und Glynne auch Arthur und Clueso vorgesehen. Es gibt anlässlich der Neuplanung ein FAQ mit allen relevanten Infos.

Auch interessant

Heide-Park-Festival: Verpflichtung von Netflix-Star bahnt sich an Von Stefan Lienert

Bei Instagram äußern sich mehrere Besucher kritisch: „Megablöd – ich habe Karten für das Plaza-Festival gekauft, weil ich Macklemore und Clueso sehen wollte“, schreibt jemand. „Hatte mich so auf Macklemore und Clueso an einem Tag gefreut“, schreibt ein anderer. Und jemand Drittes meint: „Ihr werdet richtig Probleme bekommen. Ich habe mir Tickets gekauft wegen der Kombi Alle Farben, Robin Schulz und ClockClock. Nun wird gewechselt, sehr unschlau.“ Eine vierte Meinung: „Jetzt einfach den Tag zu tauschen und das Line-Up auch noch so durchzumixen, finde ich absolut nicht in Ordnung. Keine der beiden Veranstaltungen überzeugt mich jetzt.“ Doch es gibt auch positive Meinungen: „Freu, wir sind dabei“ und „Tickets sind bestellt“ sind nur zwei der vielen Zuschauerstatements.

Auch interessant

Bosse in Braunschweig: So emotional war sein Exklusivkonzert Von Stefan Lienert

Veranstalter zeigen sich nach dem Künstlertausch kulant

In einer Pressemitteilung erklärt Hannover-Concerts-Chef Nico Röger: „Wir hatten die Chance, Bryan Adams für eine Sommer-Open-Air-Show in Hannover zu gewinnen. Der Künstler passt perfekt zum NDR-2-Plaza-Festival und steht seit vielen Jahren auf unserer Wunschliste.“ Am 31. Mai steht Adams übrigens in Erfurt auf der Bühne, gibt dort ein Konzert, für das die Zuschauer mindestens 75 Euro bezahlen müssen. Der Eintritt zu beiden Festivaltagen beträgt jeweils 59 Euro. Die Veranstalter versprechen, dass die Zuschauer keine gekürzten Konzertprogramme zu sehen bekommen. Und sie sind kulant: Tickets könnten nach dem jetzigen Restart storniert, getauscht oder auch aufgestockt werden. Kombitickets kosten 109 Euro.