Hannover. Zwei Musiker sind neu, ein Mitstreiter ist es zumindest ein bisschen. Aber dann gibt es auch noch zwei Urgesteine: So wollen AC/DC Hannover rocken.

Das Konzert von AC/DC am 31. Juli auf dem Messegelände Hannover wird einer der Höhepunkte des niedersächsischen Konzertsommers. Das aktuelle Nummer-Eins-Album „Power Up“ ist Namensgeber der Europa-Tour, die AC/DC zwischen Mai und August durch elf Länder führt. Stand Montag sind 21 Konzerte geplant, davon 9 in Deutschland. Eines der größten ist auf dem Messegelände Hannover geplant, wo AC/DC selbst 2010 und 2015 schon einmal aufrat, aber auch bereits Eminem oder Guns n‘ Roses ein Stelldichein gab. Karten ab 150,35 Euro wird es ab Freitag um 11 Uhr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen geben.