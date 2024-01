Hannover. Roland Kaiser, Andrea Berg, Mia Julia: Der Schlager-Kalender ist voll mit Shows der Top-Stars. Wir stellen im Überblick die angesagtesten Konzerte vor.

Der Schlager boomt. Millionen schauen regelmäßig bei den einschlägigen Shows im TV zu, Tausende strömen in die Arenen zu den großen Musikpartys. Und in den Charts tummeln sich die großen Interpreten sowieso schon längst ganz oben. Auch in Niedersachsen ist die Begeisterung für die großen Schlagerfeste spürbar. Mehrere große Open-Air- und Hallenshows stehen in diesem Jahr an. Die Resonanz ist gewaltig. Vieles ist schon ausverkauft. Aber noch nicht alles. Wir geben einen aktuellen Überblick und verraten, wieso das Wochenende vom 16. bis 18. August ein dreitägiges Hochfest für Schlager-Fans in Niedersachsen werden kann. Das sind die zehn größten Schlager-Events 2024 in Niedersachsen.

Auch interessant

Niedersachsen: Shows und Konzerte 2024 – unglaubliche Ticketpreise Von Stefan Lienert

Platz 10: Dieter Bohlen am 16. August auf der Bleichestelle Osterode

Vor 40 Jahren fand ein legendäres Duo zusammen, von dem Welthits stammen, die noch heute gut bekannt sind: Modern Talking. Mittlerweile gibt es das Duo nicht mehr, die Mitglieder Thomas Anders und Dieter Bohlen präsentieren die Hits von damals allerdings auch heute noch. Dieter Bohlen etwa tritt am 16. August ab 20 Uhr in Osterode beim „Live am Harz“-Open-Air auf. Für bis zu 8000 Fans ist Platz auf der Bleichestelle, die mitten in einem Wohngebiet liegt. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass auch die Anwohner in den Fenstern zu „Brother Louie“ und „Cheri Cheri Lady“ mitwippen werden. Karten gibt es unter anderem bei Eventim.

Dieter Bohlen kommt in den Harz: Am 16. August gibt der Pop-Titan ein Konzert in Osterode. © dpa | Christoph Soeder

Platz 9: Schlager-Sommernacht am 18. August mit Andrea Berg und DJ Ötzi in der Almased-Arena Uelzen

Für bis zu 12.000 Zuschauer ist Platz in der Almased-Arena in Uelzen, die jährlich auf dem dortigen Albrecht-Thaer-Gelände entsteht. Drei Tage Party heißt es dann in der Lüneburger Heide. Zum größten Schlagerfest dieser Region kommen in diesem Jahr am 18. August Andrea Berg, DJ Ötzi und ein Special Guest zusammen. Los geht es um 16 Uhr. Seit 2008 treten Weltstars und deutsche Top-Acts beim Uelzen Open R auf. Unter anderem Elton John, Herbert Grönemeyer und Sting standen dort bereits auf der Bühne. Nun erstmals Andrea Berg und DJ Ötzi. Karten gibt es noch in allen Kategorien bei der Konzertkasse und anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

Andrea Berg tritt in diesem Sommer in der Lüneburger Heide auf: Am 18. August steht sie in Uelzen auf der Bühne. © dpa | Bernd Weißbrod

Platz 8: Das große Schlagerfest XXL mit Florian Silbereisen am 17. Mai in der ZAG-Arena Hannover

Als „Party des Jahres“ wird Florian Silbereisens großes Schlagerfest XXL bezeichnet, das in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause wieder in der ZAG-Arena in Hannover Halt macht. Am 17. Mai begrüßt der Showmaster Künstler wie Thomas Anders, Michelle, Ross Antony, Olaf der Flipper, Pia Malo, Eric Philipp, Voxxclub und mehr. Übrigens schaut der Tross zwei Tage vorher – im kleineren Rahmen – auch in der Braunschweiger Volkswagen-Halle vorbei. Noch sind ausreichend Karten für dieses oder jenes Event bei der Konzertkasse und anderen bekannten Vorverkaufsstellen verfügbar.

Florian Silbereisen geht in diesem Jahr wieder mit seinem Schlagerfest XXL auf Deutschlandtour. © FMN | Rüdiger Knuth

Platz 7: Die Schlagernacht des Jahres am 2. März in der ZAG-Arena Hannover

Beinahe ausverkauft ist bereits die Schlagernacht des Jahres in Hannover: Am 2. März gastieren mehr als 10 Künstler aus der Schlagerszene in der ZAG-Arena Hannover. Matthias Reim, Oli. P, Olaf der Flipper, Ross Antony, Mickie Krause, Vanessa Mai, Michael Holm und mehr stehen ab 18 Uhr im Wechsel bei der beliebten Veranstaltung vor etwa 12.000 Menschen auf der Bühne. Die Sause ist der Auftakt in ein spektakuläres Schlagerjahr. Wer noch Interesse hat, muss schnell sein. Es gibt nur noch ganz wenige Restkarten zum Beispiel bei Eventim.

Matthias Reim gehört zum Line-Up der Schlagernacht des Jahres am 2. März in der ZAG-Arena in Hannover. © dpa | Michael Matthey

Platz 6: Pur am 10. August beim Schlossgarten-Open-Air in Osnabrück

Die „Persönlich“-Open-Airs bringen Pur in diesem Sommer in viele niedersächsische Orte. Die größte Show und auch die mit der größten Resonanz ist die im Osnabrücker Schlossgarten: Die 12.000 Tickets für die Show am 10. August sind nämlich allesamt schon weg – mehr als ein halbes Jahr vor dem Konzert. Los geht es um 20 Uhr. Besser sieht es für die Show beim Braunschweiger Raffteich-Open-Air am 18. August aus. Für die 8000er-Fläche sind noch Karten verfügbar, das gilt auch für die Show am 16. August auf der Gilde-Parkbühne in Hannover. Das dortige Konzert einen Tag später ist bereits ausverkauft. Tickets gibt es bei der Konzertkasse und anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

2019 gastierten Hartmut Engler, Cherry Gehring und Pur das letzte Mal in Braunschweig. In diesem Jahr ist es wieder soweit. Aber die größte Show der Band in Niedersachsen findet in Osnabrück statt. © FMN | Rüdiger Knuth

Platz 5: Santiano am 13. April in der ZAG-Arena Hannover

Ausverkauft. Für die „Auf nach Doggerland“-Tourstation am 13. April in Hannover gibt es keine Karten mehr. Monate vor der Show in der ZAG-Arena, die um 20 Uhr starten soll, sind alle etwa 12.000 Karten für den Auftritt der Shanty-Rocker Santiano vergriffen. Riesen Nachfrage also, auch nach dem nunmehr sechsten Album der Band, das es an die Spitze der Charts schaffte. Millionen verkaufte Tonträger, Platin- und Goldauszeichnungen en masse, die Fans der Nordlichter halten der Band die Treue. Wer die Musiker in diesem Jahr noch in Niedersachsen sehen möchte, hat beim Herbst-Teil der Tour am 16. und 17. Oktober in Oldenburg und Braunschweig die Gelegenheit. Karten dafür gibt es bei der Konzertkasse und anderen Vorverkaufsstellen.

Die umtriebigen Musiker von Santiano sind in diesem Jahr wieder in Niedersachsen unterwegs. © FMN | Rüdiger Knuth

Platz 4: Dieter Thomas Kuhn am 31. August auf der Expo-Plaza Hannover

Ein „Festival der Liebe“ soll es werden, wenn Schlagerbarde Dieter Thomas Kuhn mit seiner Band am 31. August auf der Expo-Plaza aufspielt. Der Frontmann mit Brusthaartoupet ist Kult, die Zuschauer, die im Hippie-Outfit oder anderem schrillen Gewand seine Auftritte besuchen, sind es ebenso. Nach drei Monaten DTK-Tournee kommt es in Hannover zum Finale. Das letzte Konzert der Schlagerrundreise. Los geht es um 20 Uhr, Karten gibt es unter anderem bei der Konzertkasse.

Tourabschluss in Hannover: Dieter Thomas Kuhn und Band treten am 31. August auf der Expo-Plaza auf. © dpa | Paul Zinken

Platz 3: Hannover Olé am 17. August auf der Expo-Plaza Hannover

Nachdem die Olé-Party im vergangenen Jahr erstmals Station in Braunschweig machte, kehrt sie nun wieder zurück nach Hannover: Am 17. August treten auf der Expo-Plaza bei Hannover Olé Acts wie Mia Julia, die Local Heroes Marquess, Oli. P und Lorenz Büffel auf. 25.000 Menschen passen auf den Platz, der einst zum Gelände der Expo-Weltausstellung gehörte. Los geht es um 13 Uhr. Karten für die nach eigenen Angaben größte Mallorca-Party-Tour der Welt gibt es bei Eventim.

Mia Julia führt das Line-Up von Hannover Olé am 17. August an. © FMN | Stefan Lienert

Platz 2: Roland Kaiser am 21. Juni in der Heinz-von-Heiden-Arena Hannover

Der Kaiser geht auf Tour. Und auf was für eine. Mehrere Stadien in der Republik bespielt Roland Kaiser mit seiner Band zum 50-jährigen Bühnenjubiläum in diesem Sommer. Am 21. Juni tritt der 71-Jährige in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover auf. Los geht es um 20 Uhr. Der Unterrang ist bereits weitgehend ausverkauft, allerdings gibt es in einigen letzten Reihen des Oberrangs noch zahlreiche freie Plätze. Trotzdem: Weit mehr als 30.000 Tickets sind schon verkauft für die Show. Ob die Schlagerlegende schon einmal vor so vielen Menschen in Niedersachsen aufgetreten ist? Fix ist: Wenn Roland Kaiser zu „Santa Maria“ und „Joana“ seine sonore Stimme erhebt, werden viele pinke Kaiserkrönchen blitzen. Karten gibt es bei der Konzertkasse und anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

Roland Kaiser gibt am 21. Juni ein Stadionkonzert in Hannover. Bis zu 40.000 Menschen werden erwartet. © Semmel Concerts | Frank Embacher

Platz 1: Peter Maffay am 22. Juni 2024 in der Heinz-von-Heiden-Arena Hannover

Einen Tag später an gleicher Stätte gastiert Peter Maffay. Weil die Resonanz aktuell besser ist als bei Kaiser, ist er unsere Nummer 1. Denn nur noch in einem sehr spitzen Winkel zur Bühne und auf den Business Seats des Hannoveraner Stadions gibt es Tickets für Maffays möglicherweise letztes Stadionkonzert in Niedersachsen überhaupt. Etwa 40.000 Menschen werden am 22. Juni ab 20 Uhr bei seinem „We-love-Rock‘n-Roll-Farewell“-Tourstopp in der Heinz-von-Heiden-Arena dabei sein. Wie Maffay bekanntgegeben hat, wird dies die letzte große zusammenhängende Tour. 20 Nummer-Eins-Alben, mehr als 50 Millionen verkaufte Tonträger – Maffay, der in diesem Jahr 75 wird, ist einer der ganz Großen. Als Special Guest rockt Anastacia mit. Restkarten gibt es noch bei Eventim.

So gut wie ausverkauft ist das Stadionkonzert von Peter Maffay am 22. Juni in Hannover. © dpa | Sebastian Kahnert

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: