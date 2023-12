Braunschweig. Die dritte Show des Raffteich-Open-Air ist fix. Nach Pur und Bosse ist jetzt der Rapper bestätigt. Ab wann es Tickets für die Show gibt.

Der dritte Act für die Open-Airs auf der Volksbank-BraWo-Bühne ist bestätigt: Die Braunschweiger Konzertagentur Undercover holt den Deutschrapper Bushido ins Raffteichbad, der in 2024 seine vermutlich letzte Tournee absolvieren wird. Der Presale startet am Dienstag, 12. Dezember, um 11 Uhr exklusiv auf Eventim und unter undercover.de. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am Freitag, 15. Dezember, um 11 Uhr. Tickets gibt es dann unter anderem auch bei der Konzertkasse.

Nach acht Jahren Bühnenabstinenz geht es für den Deutschrapper Bushido im kommenden Jahr auf die größte Tournee seiner Karriere. Aufgrund der großen Nachfrage für die „König für immer“-Arenatour kündigt Bushido nun zwei ausgewählte Open-Air-Termine an: Braunschweig befindet sich unter diesen exklusiven Terminen – damit wird der Rapper am Freitag, 16. August 2024, zum allerersten Mal auf der Volksbank-BraWo-Bühne stehen.

Größe Bushido-Tournee aller Zeiten endet mit Open-Air-Shows

Die Open-Air-Konzerte im Sommer 2024 beschließen die größte Bushido-Tournee aller Zeiten. Für einen der laut Mitteilung wichtigsten und erfolgreichsten deutschen Künstler wird es ein angemessener Rahmen, um sich von seinen Fans auf der vermutlich letzten Tour, zu verabschieden. Bushido über seine größte Tour aller Zeiten: „Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen. In den letzten Jahren war das aufgrund vieler Herausforderungen in unserem Leben nicht möglich. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es in absehbarer Zeit losgeht. Es wird ein unvergessliches Erlebnis.“

Bushido ist bereits der dritte bestätigte Künstler für die Open-Air-Reihe am Raffteichbad Braunschweig. Bereits im Sommer hatte Veranstalter Undercover mit Bosse und Pur zwei Acts bekannt gegeben, die am 17. und 18. August vor Ort gastieren. Karten gibt es unter anderem bei der Konzertkasse.

red