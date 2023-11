Braunschweig. 1100 Menschen erlebten die frivolste Show des Jahres in Braunschweig. Ein Fan durfte mit Mia Julia ins Bett. So erotisch wurde es.

Im letzten Konzertdrittel wird Mia Julia plötzlich sportlich: „Ich hab‘ gar nichts mit Fußball am Hut. Aber ich hab‘ gehört, dass Eintracht Braunschweig heute gewonnen hat.“ Großer Jubel. Ekstase. Olé-Olé-Rufe. Dann bemüht die Partysängerin und Erotik-Darstellerin das Kopfkino, wie sie es mehrmals am Abend macht: „Ich kann zwar mit Bällen umgehen, aber anders.“ Ihre Show im Millenium-Event-Center ist am Samstag die wohl größte Eintracht-After-Win-Party. Dutzende Zuschauer tragen das Trikot des Braunschweiger Fußballteams – und skandieren schon im Vorprogramm, das Specktakel, Malle Anja und DJ Balineiro bestreiten, „Eintracht Braunschweig olé, olé.“