Paukenschlag! Peter Maffay rockt im Juni das Stadion Hannover

Jetzt ist es offiziell! Auf einer Pressekonferenz, die am Donnerstagvormittag auf Youtube übertragen wurde, teilte Peter Maffay mit, dass er am Samstag, 22. Juni, im Stadion Hannover auftrete. Das Konzert in der Heinz-von-Heiden-Arena beginnt um 20 Uhr. Tickets sind bereits bei Eventim verfügbar. Sie gibt es ab 59,95 Euro.

Die „We love Rock‘n Roll“-Farewell-Tour wird seine Abschiedstournee. Maffay, der im August 75 Jahre alt, will nach mehr als einem halben Jahrhundert Erfolg kürzertreten. Das macht er nach einer großen Open-Air-Reihe im Sommer 2024. Unter anderem tritt er auch im Rhein-Energie-Stadion Köln, im Deutsche-Bank-Park Frankfurt und auf der Waldbühne Berlin auf. Komplett von der Bühne verabschieden will der Künstler sich aber nicht: Er wolle etwa weiter bei Einzelkonzerten oder Festivals auftreten. Der Grund für seinen Rückzug: Er wolle in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Die Show in Hannover wird das einzige Maffay-Tourkonzert in Niedersachsen. Ihn begleitet Weltstar Anastacia. Im vergangenen Jahr trat er an seinem Geburtstag in Braunschweig auf, wo plötzlich auch Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß die Bühne enterte. Einen Tag vor dem Konzert von Maffay in Hannover spielt Roland Kaiser im Stadion Hannover. Der Schlagerstar feiert dort mit Zehntausenden sein 50-jähriges Bühnenjubiläum.

