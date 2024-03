Osterode am Harz. ... als Schrecken ohne Ende. Das Aus von Woolworth muss aber keine Katastrophe bedeuten, wenn Osterode sich etwas traut, findet Redakteur Kevin Kulke.

Die ewigen Schwarzseher haben es schon vor Monaten prophezeit - nun ist es wahr geworden. Woolworth macht dicht in Osterode am Harz. Der ganzen Misere ging ein bisweilen kindisches Hin und Her voraus. Pächter und Besitzer des Gebäudes in der Marientorstraße haben sich emsig gegenseitig die Schuld an der Situation gegeben. Ob es Wachslicht war oder Talglicht, das weiß am Ende wohl nur der Luzifer selbst. Der gebeutelten Altstadt und den Menschen in Osterode nutzt es alles herzlich wenig.

Wenigstens ist jetzt klar, woran wir sind. Es ist abgedroschen, aber es stimmt: lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und das Aus von Woolworth muss auch keine Katastrophe bedeuten. Vielmehr sollten wir uns ein paar Dinge eingestehen. Zum einen nämlich, dass die Ära der Kaufhäuser in kleinen Städten wie Osterode einfach vorüber ist. Keine zusätzlichen Parkplätze, keine Rabattaktionen oder Bratwurstfeste werden nachhaltig wieder die Menschen in die Innenstädte ziehen, wie anno dazumal.

Osterode muss sich etwas trauen

Vielmehr muss Osterode jetzt entscheiden, wie eine attraktive Altstadt am Fuße einer der beliebtesten Urlaubsregionen der Republik aussehen sollte. Einzelhandel wird hier auch in Zukunft eine Rolle spielen - Osterodes süße Boutiquen beweisen es jeden Tag - aber vermutlich nicht mehr für die tägliche Versorgung. Wichtiger werden wahrscheinlich Gastronomie, schmucke Fassaden und eine Altstadt sein, deren Geschichte und Besonderheiten Touristen und Einheimische gleichermaßen erleben können - auch digital.

Am Ende hat Osterode mit seinem Leerstand auch eine Chance. Viele Städte leiden unter der gesellschaftlichen Entwicklung und müssen kreative Wege gehen. Wenn wir uns etwas trauen, könnte Osterode so Strahlkraft bis über den Harz hinaus entwickeln.

