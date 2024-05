Herzberg. Wie groß ist der Autoscooter und wie hoch das Riesenrad? Der Harz Kurier darf exklusiv vor der Eröffnung auf den Herzberger Schützenplatz.

Die Besucher dürfen erst Samstag gucken, der Harz Kurier ist schon am Donnerstag da: Beim exklusiven Rundgang über den mit Fahrgeschäften und Buden voll gestellten Herzberger Schützenplatz plaudern Oliwia Jacyna und Torsten Piepenschneider, beide Geschäftsführer der „Theile Veranstaltungen UG“, zusammen mit dem ehemaligen Schützenvorsitzenden Rainer Sause aus dem Nähkästchen der Schausteller.

Oliwia Jacyna tritt ein in Herzberg durchaus wichtiges Erbe an: Das ihres verstorbenen Vaters Hilmar Theile, der jahrzehntelang der Herr auf dem Schützenplatz war. Nun ist eine Frau die Chefin. Zusammen mit Piepenschneider hat sie die Unternehmergesellschaft mit Sitz in Bodenfelde gegründet, die sich vor allem um Volks- und Schützenfeste kümmert.

„Pfingsten nach Herzberg“ - Aufbau des größten Schützenfestes in Südniedersachsen

Am Donnerstagmorgen ist der Autoscooter noch nicht in Betrieb, nur das Riesenrad dreht sich schon - probeweise. Zwischen Lkw und Lieferwagen laufen Mitarbeiter der unterschiedlichen Fahrgeschäfte und sind mit dem Aufbau beschäftigt. Hier und da wird noch schnell ausgemessen.

Patrick Plaenert sorgt für Weitblick: Er betreibt das Riesenrad auf dem Schützenfest. © FMN | Kirsten Buchwald

Acht bis zehn Fahrgeschäfte gibt es auf dem Schützenplatz, wie viele Buden, Stände und Fahrgeschäfte es insgesamt sind, das weiß Oliwia Jacyna gar nicht genau. Zuerst zeigt sie das Riesenrad. Das steht nur alle paar Jahre hier. 2018 war es das letzte Mal da. 38 Meter hoch ist es, es hat eine Standfläche von 20 mal 22 Metern. Patrick Plaenert betreibt das Riesenrad mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Übernommen hat er den Betrieb 2019. „Man ist als Schausteller überall zu Hause“, erzählt er. Das Riesenrad gehört zur Familie Schieck und die gehört schon lange zur großen Herzberger Schaustellerfamilie.

„Man ist als Schausteller überall zu Hause.“ Patrick Plaenert

Schaustellerfamilien - ein Leben unterwegs

Immer unterwegs - immer mit den Kindern - wie funktioniert das? „Die Kinder gehen überall zur Schule. 15 Mal im Jahr wechseln sie die Schule“, erzählt Plaenert. Den Schulstoff bekommen sie von ihrer Heimatschule geschickt.

Torsten Piepenschneider bittet auf den Autoscooter. © FMN | Kirsten Buchwald

Nicht sehr weit vom Riesenrad entfernt hat Torsten Piepenschneider seinen Autoscooter aufgebaut. 30 mal 15 Meter misst der. Ein Volksfest ohne Autoscooter? Undenkbar. Aus der Mode kommt der nicht. Piepenschneider: „Autoscooter - das ist einfach heute noch wie früher ein Treffpunkt für die Jugend.“ Autoscooter funktioniert immer. Ab acht Jahren dürfen Kinder hier einsteigen, ohne die Begleitung eines Erwachsenen. Eltern jüngerer Kinder rät Piepenschneider aber dazu, die Kleinen nicht allein fahren zu lassen oder sogar noch ein paar Jahre zu warten. Denn es rummst schon ordentlich, wenn man es drauf anlegt.

„Autoscooter - das ist einfach heute noch wie früher ein Treffpunkt für die Jugend.“ Torsten Piepenschneider,

Das Herzberger Schützenfest: Familientreffen für die Schausteller

Das Herzberger Schützenfest ist aber natürlich nicht nur ein Treffpunkt für die Jugend. Auf dem Platz trifft sich eine große Schaustellerfamilie. Man kennt sich, man schätzt sich, man freut sich auf das Wiedersehen in der Welfenstadt. Das bestätigt Torsten Piepenschneider. Gerade das macht das Herzberger Schützenfest für die Schausteller so wertvoll, findet er. „Es ist einfach familiär hier. Wir treffen uns gern hier.“

Für die Budenbetreiber ist es aber auch die gute Lage des Platzes direkt an der Schnellstraße. „Man wird eben gesehen“, sagt Oliwia Jacyna. Außerdem ist die Zusammenarbeit zwischen Schützen und Schaustellern sehr gut, wie Torsten Piepenschneider und Rainer Sause berichten.

Als Schausteller muss man geboren werden

Sie haben gut lachen, denn bald geht es los: Der ehemalige Schützenvorsitzende Rainer Sause, Oliwia Jacyna, Geschäftsführerin von Theile Veranstaltungen UG und Torsten Piepenschneider, Geschäftsführer von Theile Veranstaltungen, auf dem Schützenplatz. © FMN | Kirsten Buchwald

Schausteller kann man nicht werden. Es ist kein Lehrberuf. Aber wie kommt man dann dazu? „Man wächst hinein“, sagt Torsten Piepenschneider. Schausteller sein, das ist eine Familienangelegenheit. Daher sind die meisten Schaustellerbetriebe auch Familienbetriebe. Man wird hineingeboren.

Das ist bei Familie Schieck und ihrem Riesenrad so. „Mein ältester Sohn ist 17 Jahre alt und der ist hier schon mit dabei“, erzählt Patrick Plaenert am Riesenrad. Und auch für Torsten Piepenschneider ist das so. „Schausteller sein, das ist Tradition und Leidenschaft“, sagt er.

„Schausteller sein, das ist Tradition und Leidenschaft.“ Torsten Piepenschneider,

Schützenplatz Herzberg: Wer steht wo und wie viele Schausteller können kommen?

Wir gehen weiter. Zwischen den Buden und Fahrgeschäften muss genug Platz herrschen, man darf sich nicht einengen. Ansonsten gibt es nur wenige generelle Vorgaben, erklärt Oliwia Jacyna. Es gibt zum Beispiel auch gar keine Höchstzahl an Schaustellern, die auf den Platz darf. Der Grund ist so einfach wie einleuchtend: „Die Höchstzahl richtet sich nach der Fläche, die der Schausteller braucht. Der Schützenplatz hat ja auch nur eine bestimmte Größe“, erläutert die Platzchefin. „Wir fangen schon im Frühjahr an mit den Planungen und machen Skizzen.“ Da nicht jedes Jahr dieselben Schausteller kommen, steht zum Beispiel auch der Autoscooter nicht immer an derselben Stelle.

Jacyna achtet außerdem darauf, dass es auf dem gesamten Platz immer einen guten Mix gibt an Fahrgeschäften und Buden, an denen man etwas zu Essen oder Getränke bekommt. Ausgewogenheit ist ihr da wichtig. Das gilt auch für das Speisenangebot. Hier werden auch Vegetarier satt.

Freddys Company: Ein Irrgarten, der 45 Tonnen wiegt

Fred Hofmann-Jehn betreibt Freddys Company. Wer hier hineingeht, findet hoffentlich auch wieder hinaus. © FMN | Kirsten Buchwald

Freddys Company ist auch eine der größeren Attraktionen auf dem Platz. Ein Irrgarten mit 35 Spaßelementen, Grundfläche 22 mal 12 Meter, Höhe 11,50 Meter, Gewicht: 45 Tonnen. Vier Anhänger, ein Kranwagen und drei Mitarbeiter braucht es, um die Company aufzubauen. „Wir kommen nur alle fünf bis sechs Jahre mal nach Herzberg“, erzählt Inhaber Fred Hofmann-Jehn. Er lobt: „Hier ist der Umgang mit dem Veranstalter wirklich einfach. Es muss von Anfang bis Ende stimmen, und das tut es hier.“ Hofmann-Jehn hat acht Enkel - einer von ihnen wird das Geschäft wohl mal übernehmen. Auch hier gilt: Schausteller sein ist Familiensache. Allerdings weiß auch Fred Hofmann-Jehn: „Schausteller muss man mit Leib und Seele sein.“

„Hier ist er Umgang mit dem Veranstalter wirklich einfach. Es muss von Anfang bis Ende stimmen, und das tut es hier.“ Fred Hofmann-Jehn

Das kann auch Torsten Piepenscheinder so unterschreiben. Denn er erklärt auch: „Man kann davon gut leben, aber reich wird man nicht.“

Der Blick in die Zukunft: Schützenfeste wird es immer geben

Keine Durchfahrt möglich, hier ist Schützenfest. © FMN | Kirsten Buchwald

Die Experten in Sachen Spaß und Adrenalin auf dem Schützenplatz blicken am Ende des Rundgangs grundsätzlich positiv in die Zukunft. Obwohl Torsten Piepenschneider auch sagt: „Es ist nicht leicht für die Branche, wie fast überall.“ Hohe Energiekosten, Personalkosten, die allgemeine wirtschaftliche Lage - von alldem bleiben Schausteller nicht verschont. Trotzdem würde keiner die Flinte ins Korn werfen. Nachwuchssorgen gibt es auch nicht, fast überall steht der Nachwuchs bereit, um einmal die Fahrgeschäfte zu übernehmen.

Und: Schützenfeste werden, so glauben alle drei, Sause, Jacyna und Piepenschneider, nie aus der Mode kommen. Sie werden die Menschen immer nach draußen locken. „Es ist eine Flucht vom Alltag, man kann hinausgehen und etwas erleben“, sagt Torsten Piepenschneider am Ende.

„Es ist eine Flucht vom Alltag, man kann hinausgehen und etwas erleben.“ Torsten Piepenschneider

Los geht es auf dem Schützenplatz in Herzberg am Sonntag, dem 19. Mai, um 14 Uhr. Dann dreht sich auch das Riesenrad wieder.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024: