Osterode am Harz. In der Altstadt von Osterode steht nahezu jedes dritte Geschäft leer. Aber ein Experte erkennt Stärken in der Stadt am Harz. Welche das sind.

In der Altstadt von Osterode herrscht Leerstand: In den pittoresken Gassen reihen sich viele verwaiste Ladengeschäfte aneinander. Das Problem ist bekannt, schon lange beschäftigt das Thema die Stadt. Im vergangenen Jahr haben gleich mehrere Geschäfte ihren Rückzug aus der Altstadt bekannt gegeben, darunter auch größere Geschäfte wie beispielsweise Mäc Geiz. Und bei der Filiale der Kaufhauskette Woolworth zeichnen sich dunkle Wolken ab. Möglicherweise droht hier bald eine neue große Lücke im Stadtbild von Osterode am Harz.