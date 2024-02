Osterode am Harz. In Osterodes Altstadt tut sich was: Eine Gruppe engagierter Bürger möchte die Liebe zum Fachwerk weitergeben: Erste Ideen und Aktionen sind geplant.

Das kunstvolle Fachwerk vom Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert: Es ist gehört zu den größten Schätzen von Osterode am Harz. Es zu bewahren, zu erneuern und stärker in den Fokus des Marketings der Stadt zu rücken ist das erklärte Ziel der Politik in der Stadt an der Söse. Aber auch von engagierten Bürgern. Jetzt haben sich einige Einwohner und Liebhaber des Fachwerks in Osterode zusammengefunden – Fachwerkfans nennen sie sich. Ihr Ziel: Mit erfahrenen Handwerkern und Spezialisten die Techniken rund um den Bau von Fachwerk vermitteln, vor allem Kindern und Jugendlichen. Ein erstes Projekt soll bereit vor den Sommerferien starten, wenn alles gut läuft.