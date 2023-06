Feuer in Helmstedt

Feuer in Helmstedt Helmstedt: Feuerwehr löscht Brand am Brockenblick

Die Helmstedter Ortsfeuerwehr hat am Donnerstag brennenden Waldboden am Brockenblick ablöschen müssen.

Helmstedt. Etwa 50 Quadratmeter Waldboden und Gebüsch standen am Donnerstagnachmittag in Helmstedt in Flammen.