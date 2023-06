Helmstedt. Unbekannte Täter haben am Montag in Helmstedt versucht, die Handtasche einer Seniorin aus dem Kofferraum zu stehlen. Der Versuch scheiterte.

Unbekannte Täter haben auf einem Parkplatz in Helmstedt versucht, die Handtasche einer Seniorin zu stehlen (Symbolbild).

Polizei Helmstedt Seniorin verhindert Diebstahl in Helmstedt – Täter flüchten

Unbekannte Täter haben am Montagvormittag versucht, die Handtasche einer 87-jährigen Seniorin auf einem Kundenparkplatzin in Helmstedt zu stehlen. Diese ließ das jedoch nicht zu, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Seniorin ging demnach gegen 10.45 Uhr in eine Bank in der Schöninger Straße, um Geld abzuheben. Dabei bemerkte sie einen Mann, der wenige Meter von ihr ebenfalls an einem Geldautomaten stand. Kurze Zeit später kam ein weiterer Mann hinzu. Als die Seniorin die Bank verließ, sah sie die beiden Männer den Angaben der Polizei zufolge nun im Bereich einer dortigen Apotheke.

Täter wollten Tasche aus Kofferraum stehlen

Die 87-Jährige ging zu ihrem Wagen auf dem Kundenparkplatz und legte ihre Handtasche sowie den mitgeführten Rollator in den Kofferraum. Sie setzte sie sich in ihr Fahrzeug und bemerkte, dass der Kofferraum plötzlich geöffnet wurde. Die Seniorin stieg aus und sah die beiden Männer, die offensichtlich ihre Handtasche aus dem Kofferraum stehlen wollten. Sie forderte die Täter auf, dies „sofort zu unterlassen“, woraufhin die Täter flüchteten, heißt es im Bericht. Da die Tasche sich unter dem Rollator befand, konnten die Täter sie nicht sofort greifen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Eine Personenbeschreibung der Polizei liegt nicht vor. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bank, der Apotheke oder des Parkplatzes aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Helmstedt unter der Telefonnummer 05351 5210 zu melden.

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de