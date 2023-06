Sattelzug brennt auf A2 aus – zweistündige Vollsperrung

Die Autobahn 2 in der Region Hannover war am Dienstagmorgen für zwei Stunden voll gesperrt, nachdem ein Sattelzug nach einer Explosion Feuer fing (Symbolfoto).

Auf der Autobahn 2 bei Wunstorf in der Region Hannover hat ein Sattelzug gebrannt und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Das Feuer am späten Montagabend führte zwischen Wunstorf-Luthe und Wunstorf-Kolenfeld zu einer zweistündigen Vollsperrung der A2 in Richtung Dortmund, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge explodierten aus zunächst unbekannter Ursache die mit Flüssiggas befüllten Tanks des Lastwagens. Der Fahrer habe den Sattelzug noch rechtzeitig stoppen und sich in Sicherheit bringen können, bevor das Fahrzeug in Flammen aufging, hieß es. Er blieb unverletzt. Eine weitere Person sei durch Splitter der Explosion leicht am Arm verletzt worden.

Das Fahrzeug, das mit Sportgeräten und Sanitätsartikeln beladen war, brannte laut Polizei vollständig aus. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen.

Bei einem Unfall mit einem voll besetzten Schulbus im ostfriesischen Aurich sind sieben Kinder leicht verletzt worden. „Der Schulbus ist auf einen Kleinwagen aufgefahren“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Das Auto habe zuvor abrupt gebremst. Die Fahrerin des Wagens sei dann weitergefahren. „Wir suchen nun nach ihr“, sagte die Sprecherin. Der Bus, der mit insgesamt 60 Schülerinnen und Schülern besetzt war, war unterwegs in Richtung Aurich.

Die verletzten Kinder seien teils in Krankenhäuser gekommen. Der Busfahrer blieb nach ersten Angaben der Polizei unverletzt. Die Straße im Auricher Ortsteil Plaggenburg musste für Rettungsmaßnahmen gesperrt werden. Zunächst hatte die „Nordwest-Zeitung“ berichtet.

Kurz nach einer Feuerwehrübung im Maßregelvollzugszentrum in Moringen im Landkreis Northeim hat es dort tatsächlich gebrannt: „Was wenige Minuten vorher professionell geübt wurde, ist jetzt Realität“, teilte die Kreisfeuerwehr Northeim am Montagabend per Twitter mit. Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befänden sich im Einsatz. Ein Polizeisprecher sagte, eine Insassin habe eine Matratze angezündet. Es gebe keine Verletzten und keine Gebäudeschäden.

