Verfolgungsfahrt auf A2: Polizei schnappt Autodiebe bei Helmstedt

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag nach einer Verfolgungsfahrt gleich zwei Autodiebe stellen können. Das berichtet sie am Freitagnachmittag.

Dem Bericht zufolge wollte die Autobahnpolizei auf der A2 in Richtung Osten in Höhe der Anschlussstelle Rennau einen Audi A4 aus Wolfenbüttel kontrollieren, da es in der Vergangenheit wohl vermehrt zu Diebstählen dieses Fahrzeugtyps gekommen war. Der Fahrer sei dem Streifenwagen bis zum Verzögerungsstreifen der nächsten Ausfahrt gefolgt, hätte dann aber das Haltezeichen missachtet und die Fahrt mit hoher Geschwindigkeit auf der A2 fortgesetzt. Dabei überholte er der Polizei zufolge andere Fahrzeuge über den Standstreifen und baute beinahe einen Unfall.

Kurz vor dem Autobahnkreuz Magdeburg hielt der Fahrer wohl unvermittelt auf dem Standstreifen der Autobahn an und flüchtete zu Fuß in ein angrenzendes Feld. Gegen 3.30 Uhr konnte die Autobahnpolizei Braunschweig mit Unterstützung der Polizei Sachsen-Anhalt sowie dem Polizeihubschrauber den flüchtigen 19-Jährigen festnehmen.

Noch während der Fahndung, wie die Polizei berichtet, fiel den Beamten ein weiterer Wagen auf, ein Audi Q5, ebenfalls aus Wolfenbüttel, auf. Auch dieser habe versucht, sich der Polizeikontrolle zu entziehen. In Höhe der Anschlussstelle Magdeburg-Rothensee stoppten die Einsatzkräfte das Fahrzeug und nahmen den 24-jährigen Fahrer fest.

Strafverfahren wegen Diebstahl und Betäubungsmitteleinfluss

In beiden Fällen standen die Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der 24-Jährige war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass beide Autos in der Nacht im Landkreis Wolfenbüttel gestohlen wurde.

Die Polizei hat Strafverfahren unter anderem wegen Kraftfahrzeugdiebstahl, illegalem Kraftfahrzeugrennen, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

