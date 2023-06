Verdächtiger Gegenstand auf Braunschweiger Hauptfriedhof gefunden

Braunschweig. Auf dem Hauptfriedhof in Braunschweig wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Die Polizei untersucht nun, ob es sich um eine Bombe handeln könnte.

Auf dem Hauptfriedhof an der Helmstedter Straße ist ein auffälliger Gegenstand gefunden worden (Archivfoto).

Ein Mitarbeiter auf dem Hauptfriedhof in Braunschweig hat bei den Aushebungen für ein Begräbnis am Freitagmorgen einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Er alarmierte die Polizei gegen 8:30 Uhr. Laut Polizeisprecher Lars Dehnert wird nun untersucht, ob es sich dabei um eine Bombe handeln könnte.

Die Fundstelle auf dem Friedhof an der Helmstedter Straße sei in einem Radius von 100 Metern abgesperrt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen ist laut Dehnert bereits auf dem Weg und wird gegen 12 Uhr in Braunschweig eintreffen.

red

