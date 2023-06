Groß Twülpstedt. Bei einem Unfall auf der K57 wird ein 23-Jähriger schwer verletzt. Für die Polizei ist die Unfallursache nicht erklärt – Ermittlungen halten an.

Schwerverletzter nach Unfall auf der K57 in Groß Twülpstedt im Landkreis Helmstedt: Ein Totalschaden. (Symbolbild)

Polizei Helmstedt Schwerverletzter nach Autounfall in Groß Twülpstedt

Ein 23-Jähriger ist aus bisher unbekannten Gründen am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 57 (K57) in Groß Twülpstedt von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Verletzte war als Einziger in den Unfall verwickelt.

Nach bisherigen Zeugenaussagen bei der Polizei fuhr der 23-Jährige mit seinem Pkw von Volkmarsdorf kommend in Richtung Groß Sisbeck. Plötzlich kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum, informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe, heißt es weiter. Der junge Mann wurde in die Klinik nach Helmstedt gefahren.

Polizei ordnet Blutentnahme an – Wagen wird mit Totalschaden abgeschleppt

Da eine Beeinflussung durch Alkohol oder Rauschmittel nicht ausgeschlossen war, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Das Auto des Verletzten musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Kreisstraße in beide Richtungen. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an. Zeugen melden sich bei der Polizei in Helmstedt unter (05321) 5210.

