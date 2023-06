Paläon Schöningen Zehn Jahre „Paläon“ – so wird in Schöningen gefeiert

Das Forschungsmuseum Schöningen wird am Samstag, 24. Juni, zehn Jahre alt. Eröffnet als Paläon – Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere, werden hier die in den 1990er-Jahren an der Abbruchkante des alten Tagebaus entdeckten ältesten Jagdwaffen der Menschheit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dies findet im Rahmen einer Ausstellung über die Lebens- und Umweltverhältnisse der Altsteinzeit statt.

Zuvor waren die weltweit einzigartigen Stücke, mehrere Wurfspeere, eine Stoßlanze und ein Holzpfahl, unter anderem in Hannover und Braunschweig ausgestellt worden. Zudem hat das Museum neben seiner Dauerausstellungen auch immer wieder Sonderaktionen auf der Liste.

Grabungen laufen weiter

In direkter Nachbarschaft zum Originalfundplatz, an dem bis heute archäologische Grabungen stattfinden, kann Forschung und Restaurierung live beobachtet werden – Geschichte soll so lebendig gemacht werden, heißt es in einer Mitteilung des Forschungsmuseums.

Das Forschungsmuseum Schöningen habe mit der Ausstellung der originalen, 300.000 Jahre alten Speere ein Alleinstellungsmerkmal bundesweit. Die ältesten Jagdwaffen der Menschheitsgeschichte haben in Fachkreisen weltweite Anerkennung gefunden.

Erst kürzlich wurden original erhaltene Fußspuren aus der Steinzeit im Tagebau entdeckt. „Deshalb möchten wir das Jubiläum gemeinsam mit unseren Besucherinnen und Besuchern feiern und laden Sie ganz herzlich zu einem Familienwochenende mit vielen Attraktionen und tollen Aktionen für Jung und Alt rund um unsere aktuelle Ausstellung ,Parasiten. Life undercover’ ein“, lautet die Einladung. Der Eintritt sei frei.

So wird gefeiert

Das Programm am 24. und 25. Juni beginnt mit Speerwerfen und -schleudern am Samstag und Sonntag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr und Führungen durch die Dauerausstellung am Samstag und Sonntag um 11 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr.

Zudem werden Führungen über die Grabung im Tagebau am Samstag und Sonntag um 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr angeboten. Auch Werkstatt-Führungen sind am Samstag und Sonntag um 14 Uhr und 15.30 Uhr möglich.

Wer mehr Action mag, dem bietet das Museum ein Bungee-Trampolin, einen Wasserlaufball, eine mobile Rodelbahn, ein Piratenschiff und eine Aktionshüpfburg an. Für die kleinen Gäste ist zudem Kinderschminken im Angebot.

Die Speere und das Paläon – aus unserem Archiv:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de