Viel los am Wochenende Frühstück und Fahrradtag auf dem Marktplatz in Königslutter

„Mehr als 170 Frühstücksets sind bereits verkauft“, sagt Frank Kolbe mit Blick auf das bevorstehende Bürgerfrühstück am Sonnabend, 3. Juni, und: „Es sind viele Wiederholungstäter dabei.“ Für ihn und die anderen im Organisationsteam der Arbeitsgemeinschaft Marktplatz ist das eine schöne Bestätigung, dass es im vergangenen Jahr und den Vorjahren allen gefallen haben muss. Mit dabei sind beispielsweise erneut die Schützengilde, außerdem das Team der Mach-Bar. 2022 ließen sich rund 180 Gäste Kaffee und Brötchen schmecken.

Vorverkauf endet heute

Nur noch heute besteht offiziell die Möglichkeit, weitere Frühstücksets zu kaufen. Vorverkaufsstellen sind die Buchhandlung Kolbe, das Café am Markt sowie das Eiscafé Venezia. Die anschließende Koordination liegt dann bei den beiden Cafés.

Volles Programm

In diesem Jahr fallen gleich mehrere Veranstaltungen auf den 3. Juni, sodass in Königslutte richtig viel los sein wird. Das Frühstück wird um 10 Uhr eröffnet, nach der Begrüßung wird innerhalb kurzer Zeit serviert. „Wir sind ein eingespieltes Team“, zeigt sich Kolbe zuversichtlich. Zeitgleich findet der 2. Fahrradtag auf dem Marktplatz statt. es Von 11 bis 15 Uhr freuen sich das Stadtarchiv sowie die Stadtbücherei mit ihrem Bücherflohmarkt auf Besucher. Auch werden für Gäste der Stadt mehrere Dom- und Stadtführungen angeboten. Das FrauenKulturMuseum, An der Stadtkirche 2, beteiligt sich mit einer Sonderöffnung von 11 bis 16 Uhr.

Konzert auf der Museumsbühne

Das Wochenende voller Veranstaltungen beginnt schon am Freitag, 2. Juni, dann wird auf der Open-Air-Bühne des Museums mechanischer Musikinstrumente ordentlich gerockt. Ab 18 Uhr treten dort Bands aus der Region auf.

