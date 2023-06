Noch einmal Wischen und Fegen, dann ist das Kapitel New Number One für Marco Ialazzo beendet. Am Sonnabend, 3. Juni, geht es für ihn gleich weiter: Dann nimmt er die Geschäftsübernahme der Fleischerei Jakobs zum Anlass, um von 10 bis 14 Uhr für den Verein Hospizarbeit Helmstedt zu grillen.