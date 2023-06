Dachgeschossbrand im Kreis Helmstedt: Zwei Personen gerettet

Schöningen. Vergessenes Essen auf dem Herd verursachte in einem Mehrfamilienhaus in Schöningen am Donnerstag ein Feuer im Dachgeschoss.

Angebranntes Essen verursachte in Helmstedt am Donnerstag einen Dachgeschossbrand.

Das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses hat am Donnerstag in der Wallstraße in Schöningen Feuer gefangen. Das berichtete die Feuerwehr am Freitag. Zwei Personen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden. Ursache für den Brand war laut Angaben der Feuerwehr angebranntes Essen, welches auf dem Herd vergessen wurde. Die Flammen griffen auf die Küche über. Die Feuerwehr verhinderte weiteres Ausbreiten des Feuers. Es gab keine Verletzten, noch entstand ein Schaden am Gebäude.

red

