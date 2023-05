Velpke: Unbekannte stehlen Audi im Wert von 20.000 Euro

Velpke. Am Freitagmorgen stellte der Besitzer den Diebstahl fest – die Polizei hofft auf Zeugen. Genauso zu einem Supermarkt-Einbruch in Königslutter.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Diebstahl in Velpke und einem Einbruch in Königslutter. (Symbolbild)

Einen weißen Audi A4 Avant haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen in der Straße Sandmühlenkamp in Velpke gestohlen. Wie die Helmstedter Polizei berichtet, beträgt der Schaden ersten Schätzungen zufolge etwa 20.000 Euro.

Der Eigentümer des Wagens hatte seinen fünfeinhalb Jahre alten Audi ordnungsgemäß verschlossen am Donnerstag auf einem Parkplatz vor seinem Wohnhaus abgestellt. Am Freitagmorgen, gegen 7.25 Uhr, stellte er den Diebstahl fest und alarmierte umgehend die Polizei. „Erste Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug gegen 2.47 Uhr entwendet wurde“, heißt es von der Polizei.

Von daher suchen die Ermittler Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Wolfsburg, Rufnummer (05361) 46460, entgegen.

Königslutter: Einbruch in Supermarkt

In Königslutter wiederum sind Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Supermarkt an der Bahnhofstraße eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 21.25 und 0.30 Uhr. Die Unbekannten zerstörten die Glaseinfassung eines Fensters und stiegen dort hindurch.

„Wahrscheinlich wurden sie bei der Tatausführung gestört, denn nach ersten Feststellungen flüchteten sie unverrichteter Dinge“, erklärt die Polizei. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, wird derzeit ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Königslutteraner Polizei telefonisch unter (05353) 941050 auf.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de