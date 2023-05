Schöningen: Auto erfasst 38-Jährigen auf Supermarktparkplatz

Der 38-Jährige wurde per Rettungswagen in das Helmstedter Klinikum gefahren. (Symbolbild)

In Schöningen ist am Samstagvormittag ein 38 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei erläutert, war der Mann auf dem Supermarktparkplatz an der Hoiersdorfer Straße von einem Auto erfasst worden. Lebensbedrohlich seien die Verletzungen aber nicht.

Der Unfall geschah demnach gegen 10.52 Uhr. Der 38-Jährige befand sich in dem Unterstand für Einkaufswagen und wollte diesen rückwärtsgehend verlassen. Eine 54-jährige Autofahrerin rollte zu diesem Zeitpunkt an dem Unterstand vorbei – auf der Suche nach einer freien Parklücke. Dabei übersah sie den Mann.

Der Wagen erfasste den Fußgänger – dieser kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Helmstedter Klinikum, wo er stationär aufgenommen wurde.

