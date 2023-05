Einbruch in Schöninger Schule – Zusammenhang mit Brandstiftungen?

Unbekannte sind in die Schöninger Eichendorffschule eingebrochen und haben aus dem Schulgebäude diverse Computer und Zubehör gestohlen. Laut der Polizei bemerkte eine Angestellte den Einbruch am Freitagmorgen und alarmierte unverzüglich die Polizei. Die Unbekannten müssen also im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, in das Gebäude an der Eichendorffstraße eingestiegen sein.

Die Täter gelangten über den Pausenhof an das Gebäude, brachen eine Zugangstür auf und öffneten im Inneren mehrere Schränke. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. „Was die Täter alles entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben“, erklärt die Polizei.

Schöninger Polizei hofft auf Zeugenhinweise – auch zu den Brandstiftungen

In jüngster Vergangenheit ist der Schulkomplex mehrfach Ziel von Brandstiftungen gewesen. Unbekannte zündeten wiederholt Müllcontainer auf dem Schulhof an. „Nur durch schnelles und beherztes Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Schöningen konnte Schlimmeres verhindert werden.“ Ob zwischen den Brandstiftungen und dem Einbruch ein Tatzusammenhang bestehe, könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, heißt es vonseiten der Polizei.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben – und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat in Schöningen, Rufnummer (05352) 951050.

red

