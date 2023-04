Heeseberg-Museum im Kreis Helmstedt eröffnet die Saison

Besucher aus Ahmstorf sehen sich die Sonderausstellung im Heeseberg-Museum im Kreis Helmstedt an. Funde aus Gräbern aus frühchristlicher Zeit sind dort ausgestellt.

Gevensleben. In der Sonderausstellung in Watenstedt können Besucher Funde aus frühchristlichen Gräbern sehen. So lief die Eröffnung im Museum.