Königslutter. Zwischen Freitag und Montag brachen Unbekannte in eine Wohnung in Königslutter ein. Die Polizei sucht nun Zeugen, denn die Einbrecher sind flüchtig.

Die Täter brachen durch die Wohnungstür in die Wohnung ein (Symbolbild).

Polizei Helmstedt Einbruch in Königslutter – Einbrecher flüchten mit Elektrogeräten

Mehrere Elektrogeräte erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Neue Straße in Helmstedt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag 12 Uhr und Montagabend 17.30 Uhr.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei Helmstedt gelangten die unbekannten Täter zwischen Freitagmittag 12 Uhr und Montagabend 17.30 Uhr in das Mehrfamilienhaus. Mit brachialer Gewalt öffneten sie die Wohnungstür. Die Einbrecher betraten die Wohnung und durchsuchten diese nach Beute.

Sie klauten einen Fernseher und den Computer. Anschließend verließen sie den Ort des Geschehens und flüchteten unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat im Gerichtsweg, Rufnummer (05353) 94105-0.

red

