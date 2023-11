Rötgesbüttel. Einbrüche in Garten- und Wohnhäuser verzeichnet die Polizei in Rötgesbüttel, Leiferde, Gifhorn und Wilsche.

In Rötgesbüttel sind Gartenhäuser auf zwei Privatgrundstücken aufgebrochen worden, teilt die Polizei mit. Demnach öffneten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Schiebetor zu einem Grundstück am Pfänderweg und hebelten die Tür zur Gartenhütte auf dem Grundstück auf. Aus dieser entwendeten sie Werkzeuge im Wert von mehr als 500 Euro. Zur Tat kam es zwischen 22.30 Uhr am Mittwoch und 07.15 Uhr am Donnerstag.

Der zweite Tatort liegt auf einem Grundstück an der Straße „Zur Diwelie“. Dort entnahmen die Täter ein Element aus dem Grundstückszaun und entwendeten aus dem verschlossenen Gartenhaus ein hochwertiges E-Bike. Mit diesem verließen sie den Ort anschließend. Diese Tat ereignete sich ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag gegen 1 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen: (05304) 91130.

Nachbarin bemerkt Einbrecher in Gifhorn

In Leiferde haben Unbekannte ein Fenster in der Südstraße aufgehebelt und ein Wohnhaus nach Wertgegenständen durchsucht, teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 17.50 Uhr.

Zugeschlagen haben Einbrecher in der Mühlenstraße in Wilsche. Dort brachen sie laut Polizei zwischen 10.30 und 18 Uhr eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus.

Auch in Gifhorn in der Straße „Am Fuchsberg“ beschädigten Einbrecher die Terrassentür eines Wohnhauses. Gegen 20.35 Uhr bemerkte eine Nachbarin verdächtige Geräusche, also betrat sie ihre eigene Terrasse und hielt Ausschau. Das bemerkten die Täter und flohen vom Tatort.

In allen Fällen entkamen die Täter nach ihren Handlungen unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zu den beschriebenen Taten nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegen.

red