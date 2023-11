Sickte. Außerdem ist es in Dettum zum Einbruch in eine Grundschule gekommen. Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls, sich zu melden.

Ein Mann und eine Frau haben am Mittwochnachmittag in einem Cremlinger Supermarkt zwei Einkaufstaschen befüllt - aber nicht bezahlt. Das teilt die Polizei mit. Mit den unbezahlten Waren verließen sie gegen 16.45 Uhr das Geschäft und hielten sich daraufhin in unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle in der Bahnhofsstraße auf. Eine Kundin hatte den Diebstahl beobachtet und informierte einen Mitarbeiter. Der konfrontierte die Täter an der Bushaltestelle - woraufhin der Mann und die Frau in unbekannte Richtung flohen. Zurück blieb das Diebesgut sowie ein laut Polizei markanter braun-schwarzer Pelzmantel.

Die Polizei Cremlingen sucht nun die Kundin, die die beiden beobachtet hatte und sucht weitere mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können: (05306) 932230.

Einbrecher suchen Dettumer Grundschule heim

In Dettum sind Unbekannte in eine Grundschule eingebrochen, teilt die Polizei mit. Demnach hebelten die Täter zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, ein Fenster auf. Sie beschädigten Schulinventar und entkamen mit ihrem Diebesgut. Angaben zur Schadenhöhe kann die Polizei derzeit nicht machen.

Die Polizei bittet um Hinweise: (05331) 9330.

Zeugen gesucht: Widersprüchliche Angaben zum Unfall

Am Sonntagmittag prallten ein Auto und ein Notarzt-Wagen in Wolfenbüttel-Linden zusammen. Dazu hat es laut Polizei widersprüchliche Zeugenaussagen gegeben. Sie bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich zu melden: (05331) 9330.

red