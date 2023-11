Gifhorn. Die Rundschau hat zusammengetragen, wo und wann Gemeinden Laubcontainer bereitstellen und welche Möglichkeiten der Entsorgung es noch gibt.

Wohin mit dem Laub? Wenn im Herbst die Bäume ihre Blätter verlieren, wird diese Frage jedes Jahr aufs Neue zum Thema. Unser Überblick gibt Aufschluss über Serviceangebote, mit denen etliche Gemeinden im Landkreis ihre Bürger bei der Laubentsorgung unterstützen. Zudem verraten wir was die Blätter im Garten noch bewirken können und was man bleiben lassen sollte, um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.

Grundsätzlich könnte Herbstlaub in die Biotonne wandern. Nur reicht deren Kapazität meistens nicht aus, um es zusammen mit den übrigen organischen Abfällen aufzunehmen. Restmüll- oder Papiertonne sind tabu, ebenso die Entsorgung im Wald. Auch um zu verhindern, dass die artenreichen Waldränder durch fremdes Laub gestört werden, wird das illegale Entsorgen pflanzlicher Abfälle mit Bußgeldern geahndet. Ebenso das Verbrennen von Laub. Bliebe noch der Komposthaufen. Oder das Mulchen, wobei die Blätter als lose Schicht auf dem Boden belassen oder auf Beeten und unter Sträuchern verteilt werden, wo sie die Pflanzen im Winter vor Kälte schützen. Das Mulchen der Gartenpflanzen hat aber noch weitere Vorteile: Es sorgt dafür, dass der Boden nicht austrocknet. Zudem werden die Blätter im Zersetzungsprozess zu natürlichen Dünger, der die Pflanzen mit Nährstoffen versorgt. Wer weder Zeit noch Lust hat dem Laub auf diese Weise ein zweites Leben einzuhauchen, der muss sich um die Entsorgung kümmern.

In Vordorf nehmen Gemeindemitarbeiter das Laub an

Etliche Gemeinden stellen dafür Laubcontainer auf. An bestimmten Tagen nehmen Gemeindemitarbeiter dort angeliefertes Laub entgegen. Die Gemeinde Vordorf bietet diesen Service bis Ende November jeweils mittwochs und samstags in wechselnden zweistündigen Zeitfenstern an. Die Container befinden sich auf den Parkplätzen am Sportplatz Vordorf und am Gemeindezentrum Rethen. Am DGH Eickhorst ist die Abgabe ohne Zeitfenster ab 10. November möglich. Der Laubcontainer am Gemeindezentrum im Rötgesbüttel hat nur am 18. November von 9 bis 13 Uhr seine Klappe geöffnet. Auch Didderser sollten sich diesen Tag rot im Kalender anstreichen. Der Container steht erstmals bei der Grillhütte am Neubrücker Weg. Die Abgabe ist zwischen 9 und 12 Uhr möglich. Ebenfalls am 18. November nimmt die Gemeinde Meine zwischen 9 und 12 Uhr am Sauteich in Grassel sowie den DGHs in Bechtsbüttel und Abbesbüttel Laub entgegen. Dieser Service wird am Festplatz am Zellberg in Meine direkt am 18. November und 16. Dezember zwischen 8 und 12 Uhr angeboten.

Die Gemeinde Calberlah fährt mehrgleisig. Mit einem Container am Ehrenmal an der Berliner Straße, wo die Annahme am 11. November und 9. Dezember von 10 bis 13 Uhr über die Bühne gehen soll. Zudem sind an Straßen mit gemeindeeigenen Bäumen Big-Bags zur Laubsammlung platziert, die regelmäßig geleert werden. Darüber hinaus wird in den Ortsteilen Allenbüttel. Wettmershagen und Edesbüttel am 25. November eine Laubsammlung durchgeführt. Laubsäcke sollten bis 9 Uhr vor den Grundstücken zur Abholung bereit stehen. Mit dem Service, das Laubsäcke auf Bestellung geliefert und gefüllt wieder abgeholt wurden, war die Gemeinde Isenbüttel Vorreiter der Region. „Wir mussten das vor zwei Jahren einstellen, weil das personell nicht mehr leistbar war“, sagte Verwaltungsleiter Kai Krink. Stattdessen stehen Container für Laub an den Straßen Berliner Platz, Triftweg, Schützenplatz, Rischmühlenriede, Lärchenallee Gründreieck und Lärchenallee Ecke Buchenweg bereit.

Eine kostenpflichtige Adresse für die Entsorgung von Laub sind die Deponie Wesendorf sowie das Abfallwirtschaftszentrum Ausbüttel. Pro Kofferraumladung werden 3,50 Euro dort berechnet. Wer keine Möglichkeiten zur Selbstanlieferung hat, kann einen 90-Liter-Kompostsack für 2 Euro erwerben und neben der Biotonne zur Abholung bereitstellen.

Weitere Standorte und Termine

Ribbesbüttel: Gemeindezentrum, 11. November und 9. Dezember, 9 bis 12 Uhr

Adenbüttel: Altes Feuerwehrhaus 18.November du 12. Dezember. 9 bis 11 Uhr

Rolfsbüttel: DGH, 11. und 25. November, 9 bis 11 Uhr

Groß Schwülper: Parkplatz hinter der Okerhalle, 11. November, 9 bis 11 Uhr

Lagesbüttel: Festplatz, 15. November, 13 bis 15 Uhr sowie 18. November , 9 bis 11 Uhr

Walle: Parkplatz am Sportplatz,

22. November, 13 bis 15 Uhr sowie 25. November 9 bis 11 Uhr.

Rothemühle, Mehrzweckhalle, 29. November 13 bis 15 Uhr sowie 2. Dezember 9 bis 11 Uhr.

Jelpke: DGH, 25. November, 10 bis 12 Uhr