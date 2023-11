Detmerode. Diebe stehlen hochwertiges Fahrzeug aus einem geparkten Firmenfahrzeug im Wolfsburger Stadtteil. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in Detmerode die Heckscheibe eines Transporters eingeschlagen und hochwertiges Werkzeug entwendet. Das berichtet die Polizei. Demnach geschah die Tat zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr in der Straße Am Finkenhaus.

Täter schlagen in Detmerode die Heckscheibe eines Transporters ein

Der Nutzer des Firmenfahrzeugs hatte das Auto am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Als er am nächsten Morgen zur Arbeit fahren wollte, bemerkte er, dass die Heckscheibe des Transporters eingeschlagen worden war. Die Täter hatten unter anderem einen Winkelschleifer, eine Schlitzbohrmaschine sowie einen Kombihammer entwendet. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red