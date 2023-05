Unfall bei Meinersen – Rettungshubschrauber im Einsatz

Meinersen. Ein 61-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag auf der Straße zwischen Meinersen und Gerstenbüttel verunglückt. Er kam schwer verletzt ins Klinikum.

Der Passat des 61-jährigen Fahrers kam aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, rutschte in einen Graben und rammte einen Baum.

Ein 61-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Meinersen hat sich am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Deutschen Roten Kreuzes und der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 4 aus Hannover kümmerten sich um den Mann.

Der 61-Jährige war gegen 14.10 Uhr auf der Dieckhorster Straße von Meinersen in Richtung Müden unterwegs. Auf gerader Strecke, so berichten es Feuerwehr und Polizei, kam sein Auto nach links von der Straße ab und fuhr in den Graben. Das Auto prallte dann gegen einen Baum.

Der Rettungshubschrauber Christoph 4 aus Hannover war im Einsatz. Foto: Reiner Silberstein

„Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass er in dem Fahrzeug eingeklemmt war, wurden neben dem Rettungsdienst und dem Rettungshubschrauber auch die Feuerwehren aus Meinersen, Ahnsen und Leiferde alarmiert“, berichtet Feuerwehrsprecher Carsten Schaffhauser.

20 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge waren im Einsatz – sie unterstützten unter der Leitung von Horst-Oliver Hofmann den Rettungsdienst, sicherten den Unfallwagen und stellten den Brandschutz sicher. „Die Leiferder Wehr konnte auf der Anfahrt wieder umkehren.“

Der 61-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Gifhorn gebracht. Während der Rettungssarbeiten war die Dieckhorster Straße für ungefähr eine halbe Stunde voll gesperrt.

red/RS

