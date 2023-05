Sandbar Cappucabana: Gifhorn chillt am Lagerfeuer unter Palmen

Endlich Frühling! Zeit, dass die Freiluftbar Cappucabana zwischen Schlosssee und Aller (Adresse Zur Allerwelle 1a) ihre Pforten öffnet. Am Freitag, 12. Mai, ist es soweit. „Wir planen ein soft opening“, kündigt Gastgeber Furkan Aydin an. Ab 15 Uhr ist einfach auf – Gelegenheit, in der Sandbar den Tag entspannt ausklingen zu lassen.

Damit es die Gifhorner schön chillig haben, hat Geschäftsführer Aydin in den vergangenen Wochen einiges auf die Beine gestellt. Echte Palmen entfalten ihr Blätterdach über der professionell gereinigten und frisch aufgeschütteten feinen Sandfläche. Unter den mehr als 200 Sitzplätzen finden sich neue Liegestühle. Die Clubfläche ist erweitert und aufgeräumter, dazu gibt es eine eigene Stegfläche, die vorzugsweise als Bühne für Livemusik nutzbar ist.

Das sind die täglichen Öffnungszeiten

Chillen unter Palmen: Die tropischen Hingucker sind nach der Corona-Lieferunterbrechung zurück in der Gifhorner Sandbar Cappucabana. Live ab Freitag, 12. Mai. Foto: Christian Franz

Die bereits im vergangenen Jahr begeistert angenommene Hüpfburg gehört in dieser Saison zur Dauereinrichtung. „Hier können Kinder spielen, während die Eltern ihren Cocktail genießen“, lädt Furkan Aydin. Jeden Tag, „aber gerade der Sonntag hat sich ja bei uns als Familientag etabliert“, erzählt der Gastgeber. Dann geht es auch schon eine Stunde früher los, nämlich um 14 Uhr. Montags bis samstags startet die Cappucabana um 15 Uhr.

Gesellig am Lagerfeuer

Feierabend ist erst, wenn die letzten Gäste gegangen sind. Und warum sollte man? Wenn mit Einbruch der Dämmerung auch noch das Lagerfeuer angezündet wird. „Das ist noch mal ein ganz anderes Ambiente“, mag Furkan Aydin die Geselligkeit. „Die Leute sitzen alle ums Feuer herum und rücken zusammen.“

Neue Ideen für Abwechslung auf dem Teller

Wer dieses Vergnügen bei Firmenevents, Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten noch ein bisschen steigern will, hat 2023 mehr Auswahl denn je: Die Zusammenarbeit mit dem Gamsener Caterer David hat sich bewährt. Auch der eigene Burger-Imbiss der Cappucabana ist ein Gedicht. Aber für Abwechslung sorgen jetzt auch zwei Showköche: Ein Live-Pizzabäcker, der sich beim Backen ebenso aufs Blech gucken lässt wie ein Gifhorner Eventkoch an der Feuertonne. Und entspannt bleiben: Der Grillkünstler gart vegetarische Snacks genauso lecker wie Fleischspezialitäten.

Nettes Team, vertraute Gesichter

Ansonsten gibt es im Team viele bekannte und vertraute Gesichter, freut sich Furkan Aydin. „Das Thekenteam kennt sich aus.“ Für den Imbiss allerdings sucht die Cappucabana noch versierte Burgerbrater. Noch ist Zeit für Bewerbungen für Voll- oder Teilzeit unter cappu-cabana.de oder unter Ruf 0176/21449658, während am Grill ohnehin noch letzte Umbauarbeiten laufen.

Überraschender Sommerregen? Ab ins Zelt

Alles andere ist relax- und partyfertig. Da wäre da große Zelt, das für den Fall der Fälle parat steht, dass doch mal ein Sommergewitter durchzieht.

Musikprogramm mit Livebands und DJs

Da ist das Musikprogramm, das schon im Mai startet. Am Samstag, 13. Mai, legt DJ Rodolfo um 16 Uhr mit eine Afternoon-Party im mexikanischen Stil los. Auch eine Woche später legt wieder ein DJ auf, bevor am Sonntag, 21. Mai, Billy Ray Schlags Band 23 Minutes live auftritt. Am Samstag, 27. Mai, rüttelt dann die Crew von B and the Rattlesnakes das Strandpublikum gehörig durch.

Neue Drinks auf der Karte

Nachgelegt hat die Cappucabana auch noch mal bei den Drinks. Ok, an die Mango-Minz-Holunder-Schorle kommt wohl so bald nichts heran (der Kenner ordert „einmal homemade, bitte“). Aber Furkan Aydin setzt an einer eigenen Cocktailbar auf frische Caipis und fruchtige Verführer wie einen Roséwein mit Pfirsich oder Gin Aperitif mit Pfirsich oder Maracuja.

