Anmeldung für Drachenbootregatta auf dem Tankumsee beginnt

Isenbüttel. Im Zuge des Festes ,,Sport am Tankumsee’’ findet auch in diesem Jahr wieder ein Drachenbootrennen statt. Alle Infos zur Anmeldung erhalten sie hier.

Das Fest ,,Sport am Tankumsee’’ begeistert seit 2001 immer wieder tausende Zuschauer. Zahlreiche Vereins- und Trendsportarten werden den Besuchern an diesem Tag von den Jugendförderungen aus Isenbüttel und der Stadt Gifhorn sowie den Sportvereinen präsentiert. Im Mittelpunkt steht seit 2003 ein Drachenbootrennen, das sich jährlich wachsender Beliebtheit erfreut und auch dieses Jahr wieder statt findet. Aktuell arbeitet das Organisationsteam noch am weiteren Sportprogramm, heißt es in einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Isenbüttel.

Anmeldungen zur Drachenbootregatta am 2. Juli sind ab sofort ausschließlich online über www.sport-am-tankumsee.de möglich. Maximal 30 Teams können in der Regatta starten. Die Strecke beläuft sich auf 200 Meter. Mindestens 14, maximal 18 Paddler zuzüglich Trommler können teilnehmen. Drachenboote sowie Steuerleute werden gestellt. Das Startgeld beläuft sich auf 100 Euro für Jugendteams sowie 250 Euro für Erwachsene. Im Preis enthalten sind ein freies Training am 1. Juli, drei garantierte Wertungsläufe am 2. Juli sowie ein Stellplatz an der Regattastrecke.

Auch in diesem Jahr werden sowohl der Sparkassen-Cup als auch der LSW-Cup ausgefahren. Im Newcomer-Pokal starten Teams, die das erste Mal an der Regatta teilnehmen. Um den „Goldenen Aktenordner“ fahren Teams aus den Verwaltungen im Landkreis Gifhorn.

red

