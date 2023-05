Brücke zum Gifhorner Mühlenmuseum steht – dank Panzerband

Passt, wackelt nicht und hat Luft! Gifhorns neuste Brücke steht bombenfest. Sie verbindet seit Donnerstagvormittag den Spazierweg am Ise-Ufer mit dem künftig kostenlos zugänglichen Gastronomie-Bereich im Mühlenmuseum.

Das Stahlgebilde kam – am Kran hängend – wie ein Raumschiff dahergeschwebt, direkt bis über den Seitenarm der Ise, der östlich des Trachtenhauses entlang reicht und die Seen auf dem Museumsgelände mit Wasser speist. In knapp 1 Meter Höhe verharrte es in der Luft. Zeit für die Monteure der Firma Carnils aus Bergen, die Gummilager an die insgesamt sechst Aufliegestellen zu heften.

Neue Brücke zum Gifhorner Mühlenmuseum steht Es dauerte keine halbe Stunde, bis der Kran die Brücke am Mühlenmuseum herabgelassen hat und die Monteure sie gesichert haben. Foto: Reiner Silberstein

Doch dann gab es Probleme: „Zwei Gummis halten nicht!“, rief Monteur Heiko Dörrier zur anderen Uferseite hinüber, wo sich auch Vertreter der Stadt positioniert hatten, um die Bauarbeiten zu beobachten. Das einzige, das nun noch half, war: Panzerband! Auch wenn die Qualität des Bandes weit von des einstigen Bundeswehrmaterials entfernt war – den Monteuren gelang es, die Gummiplatten zu befestigen. So konnte die Brücke ihren letzten Weg antreten – nach unten auf die Beton-Widerlager. „Das war ein toller Einsatz“, lobte Vorarbeiter Karl-Heinz Wuttke.

Der machte auch den allerersten Gang über Gifhorns neues Bauwerk – „bloß nicht gleich einsauen!“ Ein geübter Blick an die Seiten und den Übergängen, dann war auch dem städtischen Projektleiter Frank Krüger klar: „Alles sitzt dort, wo es hingehört. Es ist genauso geworden, wir wir es geplant haben. Ist doch schön, oder?“

Zum Schluss befestigten die Monteure die pulverbeschichtete Stahlbrücke mit Dübeln, schalten die Seiten ein und installierten noch zusätzliche Geländer an den Wegzuführungen.

Gifhorner Mühlenmuseum öffnet Pfingsten Der Countdown läuft: Pfingsten wird das Internationale Mühlenmuseum in Gifhorn wieder eröffnet. Philipp Oppermann, Leiter des Mühlenmuseums, Sanssouci-Mühle (links) und Marktplatz im Hintergrund. Foto: regios24/Sebastian Priebe / regios24

Dieser Artikel wird im Laufe des Tages noch ergänzt

