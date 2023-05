Wittingen: Unbekannter schießt auf Kater – Polizei ermittelt

Ein Kater aus Glüsingen ist am Dienstag angeschossen worden und musste in der Folge eingeschläfert werden. Die 40-jährige Besitzerin hat am Donnerstag Strafanzeige bei der Polizei in Wittingen gestellt, wie diese berichtet.

Ihr zirka 13 Jahre alter Kater – ein Freigänger – kam demnach am Dienstag auf das Grundstück der Frau in Glüsingen zurück, hatte auffälligen Speichelfluss und nahm in der Folge kein Futter mehr auf.

Bei einem Tierarztbesuch am Mittwoch stellte sich beim Röntgen heraus, dass mehrere Schrotkugeln im Körper des Katers steckten. „Nach derzeitigen Ermittlungen kam es am späten Dienstagnachmittag, etwa gegen 17.30 Uhr, im Bereich von Glüsingen zur Schussabgabe auf das Tier“, erklärt die Polizei. Die Beamten aus Wittingen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise geben können. Die Telefonnummer lautet (05831) 252880.

red

