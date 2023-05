Verkehrsunfall bei Gifhorn: Beide Autos ein Totalschaden

Ein Verkehrsunfall hat sich sich am Dienstagmorgen gegen kurz vor 8 Uhr auf der Kreisstraße 114 bei Gifhorn ereignet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer sind mit einem Schock davongekommen, berichtet die Polizei Gifhorn.

Laut Polizeiangaben fuhr der 32-jährige Unfallverursacher am Dienstagmorgen von der sogenannten „Dragenkreuzung“ kommend in Richtung Wolfsburg, als er gegen 7.54 Uhr in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, noch vor der dortigen Brücke über die Aller. Ein 57-Jähriger, der auf der Gegenspur in Richtung Dragenkreuzung fuhr, versuchte auszuweichen. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Die Polizei spricht in beiden Fällen von einem wirtschaftlichen Totalschaden.

Beide Fahrer kamen mit Schock ins Krankenhaus

Die beiden Fahrer kamen nach ersten Erkenntnissen mit einem Schock davon, wurden zur Überprüfung jedoch ins Krankenhaus gebracht, heißt es im Bericht. Warum der 32-Jährige auf die Gegenfahrbahn fuhr, stehe noch nicht abschließend fest. Wegen des Unfalls staute sich der Verkehr Nähe Dragenkreuzung für circa eine Stunde an.

red

