Kreis Gifhorn: Zwei Geldbörsen in Supermärkten gestohlen

Hankensbüttel. In Hankensbüttel und Wittingen waren am Montag Diebe aktiv. Die Polizei gibt Hinweise zum sicheren Einkaufen.

Bislang unbekannte Täter hatten es am Montag in zwei Supermärkten im Gifhorner Nordkreis auf Portemonnaies abgesehen. (Symbolbild)

Unbekannte haben am Montag sowohl in Hankensbüttel als auch in Wittingen zwei Geldbörsen gestohlen. Wie die Gifhorner Polizei berichtet, ereigneten sich beide Taten in Supermärkten.

Eine 80-Jährige hatte ihre Geldbörse demnach in den Einkaufswagen gelegt – in einem unbemerkten Moment nahm sich der Täter diese und erbeutete so über 100 Euro Bargeld und auch die EC-Karten der Frau. Eine 62-Jährige musste an der Kasse ebenso feststellen, dass ihr Portemonnaie gestohlen worden war. Dieses hatte sie zuvor in ihre verschlossene Einkaufstasche gelegt. Hier erbeuteten die Diebe 150 Euro Bargeld.

Die Gifhorner Polizei appelliert daran, Geld, Bankkarten und Papiere immer in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen der Kleidung zu tragen. „Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstaschen, -korb oder -wagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah“, heißt es. Sinnvoll seien beispielsweise Brustbeutel, Geldgürtel oder angekettete Portemonnaies.

red

