Auto überschlägt sich bei Groß Schwülper – Verletzter

Groß Schwülper. „Glück im Unglück“ hat laut Feuerwehr ein 34-Jähriger aus Meinersen, der am Ostersonntag bei Groß Schwülper die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert.

Zum Autounfall ist es am Ostersonntag auf der Bundesstraße 214 bei Groß Schwülper gekommen. Das teilt die Feuerwehr mit. Demnach war ein 34-Jähriger mit seinem Auto gegen 7.30 Uhr aus Richtung Braunschweig kommend unterwegs gewesen, als er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Laut Feuerwehr geriet das Auto kurz vor der Kreuzung zur L321 links über die Gegenfahrspur, überschlug sich und kam im Graben zu stehen. Dabei verletzte sich der Mann und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden, heißt es in der Mitteilung.

Der 34-Jährige hatte laut Feuerwehr-Sprecher Hannes Keihe „Glück im Unglück“: Der Autofahrer traf keinen Gegenverkehr, zudem rauschte das Fahrzeug knapp an einem Baum vorbei. Außerdem war ein Ersthelfer ein Feuerwehrmann aus Hillerse.

Mann überschlägt sich auf B214 – Feuerwehrmann ist Ersthelfer

„Zum Glück verlief der Unfall so glimpflich“, sagt Lennart Pietsch, stellvertretender Ortsbrandmeister aus Groß Schwülper und Einsatzleiter, laut Mitteilung. „Unsere Maßnahmen beschränkten sich auf die Verkehrsabsicherung und die Sicherstellung des Brandschutzes. Außerdem klemmten wir die Batterie des Golfs ab und übernahmen die Verletztenbetreuung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.“

Alarmiert waren die Feuerwehren aus Groß Schwülper und Meine. Die Kameraden aus Meine konnten den Einsatz bereits auf der Anfahrt abbrechen. Außerdem vor Ort waren zwei Rettungswagen aus Meine, der Rettungshubschrauber Christoph 30 aus Wolfenbüttel sowie die Polizei.

