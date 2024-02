Braunschweig. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Braunschweiger Hauptzollamts zieht eine positive Bilanz: Es gab mehr Verfahren – und eine Änderung.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Braunschweig hat im Jahr 2023 fast 16 Prozent mehr Ermittlungsverfahren wegen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten eingeleitet als noch 2022. Wie der Zoll am Montag bekanntgab, habe die FKS über das Jahr hinweg die Arbeitsverhältnisse von 10.741 Personen bei 833 Arbeitgebern überprüft – im Jahr zuvor waren es 10.511 Personen bei 1146 Arbeitgebern gewesen.

Bei den diesjährigen Prüfungen sei es zu 3336 Ermittlungsverfahren gekommen. Abgeschlossen werden konnten 2140 Straf- und 602 Ordnungswidrigkeiten. Viele Verfahren, heißt es in der Mitteilung, dauern noch an. Die hieraus ermittelten Schadenssummen belaufen sich auf über 4,8 Millionen Euro (insgesamt 4.874.861 Euro), was eine Steigerung von mehr als 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt (2022: 2.681.222 Euro).

Für die Straftäter konnten Geldstrafen in Höhe von insgesamt 508.920 Euro (2022: 596.170 Euro) und 342 Monaten Freiheitsstrafen (2022: 689) erwirkt werden. Die Summe der festgesetzten Verwarnungsgelder, Geldbußen, Einziehungs- und Verfallbeträge beläuft sich auf 575.433 Euro und konnte gegenüber dem Vorjahr somit um über 32 Prozent gesteigert werden (2022: 434.717 Euro).

Hauptzollamt Braunschweig: Änderung zeigt bereits Wirkung

Regierungsrat Jens Bode, Leiter des Sachgebiets E (Prüfung und Ermittlung) beim Hauptzollamt Braunschweig, zieht ein positives Resümee zum vergangenen Jahr. „Die Änderung des Zielprozesses zeigt bereits jetzt schon Auswirkungen. Mengenbasierte Ziele, wie eine bestimmte Anzahl an geprüften Arbeitgebern, wurden abgeschafft.“ So sei der Rückgang dieser Zahl zu erklären.

Aber: „So konnten wir gezielt auch größere Arbeitgeber prüfen, die in der zuvor durchgeführten Risikobewertung ein größeres Potenzial für mögliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufwiesen. Daraus resultierend zeigen sich im Bezirk des Hauptzollamts Braunschweig die positiven Effekte des risikoorientierten Prüfansatzes in Bezug auf die Zunahme der eingeleiteten, aber auch erledigten Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ebenso verhält es sich bei der Entwicklung der Schadenssummen. Die enorme Steigerung ist aber auch damit zu begründen, dass wir 2023 einige komplexe Verfahren abschließen konnten, die besonders zeit- und personalintensiv sind“, so Bode.

Deshalb sind die Geld- und Freiheitsstrafen zurückgegangen

Dass die Geld- und Freiheitsstrafen zurückgegangen seien, liege oft nicht in der Hand der Hauptzollämter, da sie in der Regel durch die Gerichte festgesetzt werden, teilt das Hauptzollamt Braunschweig weiterhin mit. Zudem habe die wirtschaftliche Situation Einfluss auf die Höhe der Geldstrafen: Sie setzen sich aus einem schuldabhängigen Teil (Anzahl der Tagessätze) und einem einkommensabhängigen Teil (Höhe der Tagessätze) zusammen. Ändern sich also die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beschuldigten, ändert sich auch die Höhe der Geldstrafen.

Zum Beispiel musste im Rahmen eines Einspruchsverfahrens gegen einen Strafbefehl des Hauptzollamts Braunschweig die Gesamtgeldstrafe um etwa 70 Prozent gemindert werden. Zwar blieb die Anzahl der Tagessätze gleich, jedoch wurden im Zuge der Hauptverhandlung neue Erkenntnisse zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten bekannt, die die Höhe der Tagessätze erheblich senkten.

Der Beschuldigte war Inhaber einer Fahrschule und hatte einen Teil des Fahrschullehrerlohns unter Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge entlohnt, jedoch den anderen Teil bar (schwarz) ausgezahlt. Insgesamt kam es dabei zu einem Sozialversicherungsschaden von rund 5200 Euro. „Zusätzlich zu der Geldstrafe wurde die Einziehung des Schadens in voller Höhe angeordnet, damit sich die Schwarzarbeit nicht auch noch lohnt!“, heißt es.

red