Calberlah. Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften: In Calberlah wurde am Donnerstag ein Mann von einem Zug erfasst und schwer verletzt.

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen endete ein schwerer Bahnunfall am Donnerstagmittag am Bahnhof Calberlah. Ein Mann war auf bisher nicht geklärter Ursache von einem Zug erfasst worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 6 in ein Krankenhaus nach Braunschweig gebracht. Das bestätigte am Abend Detlef Lenger, Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover.

Mann in Calberlah von Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt

Die Bahnstrecke war etwa rund drei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu erheblichen Verspätungen. Auch der Fernreiseverkehr, unter anderem nach Berlin, war betroffen. Gegen 12.20 Uhr war der Anruf in der Notfallleitstelle eingegangen. Wenig später waren Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei vor Ort, ebenso das Notfallmanagement der Bahn.

Wie der Sprecher der Bundespolizei erläuterte, habe der Triebfahrzeugführer noch eine Schnellbremsung eingeleitet. Allerdings kam der Zug, ein Flix Train, nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasste den Mann. Zeugen hatten gesehen, dass er am Bahnsteig stand. Als sie sich dann umdrehten, sei er plötzlich weg gewesen. Ebenfalls beobachtet wurden laut Bundespolizei zwei Jugendliche, die nun als Zeugen gesucht werden.

Erst tags zuvor war ein Mann auf dem Bahnhof in Peine von einem Zug erfasst worden. Er starb, als ihn ein durchfahrender IC mit rund 140 km/h auf dem Bahnhof erfasste.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: