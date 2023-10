Schwarzarbeit: Braunschweiger Zoll nimmt Paketdienste ins Visier

Ein Paketbote lädt Pakete in einen Transporter. Der Zoll hat die Kurier- und Paketbranche wegen möglicher Schwarzarbeit am 9. Oktober 2023 bundesweit unter die Lupe genommen.

Am Montag, 9. Oktober, hat der Zoll bundesweit Unternehmen in der Paket- und Kurierbranche wegen möglicher Schwarzarbeit kontrolliert. In der Region Braunschweig nimmt das Hauptzollamt (HZA) Braunschweig nun bei mehr als jeder neunten kontrollierten Person Ermittlungen auf. Wie das HZA am Dienstag mitteilte, haben in unserer Region 60 Zöllner und Zöllnerinnen insgesamt 225 Beschäftigte zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Bei 26 Personen davon habe sich ein Verdacht ergeben, der eine weitere Überprüfung notwendig mache.

Verdacht: Mindestlohnverstöße, Scheinselbständigkeit, illegale Beschäftigung von Ausländern

In vier Fällen geht es demnach um mögliche Verstöße gegen das Mindestlohngesetz, in elf Fällen um das Vorenthalten und Veruntreuen von Lohn. In zwei Fällen wird wegen Verdachts der Scheinselbstständigkeit ermittelt, in zwei weiteren wegen der möglichen illegalen Beschäftigung von Ausländern. In sieben Fällen steht der Missbrauch staatlicher Leistungen im Raum.

Zoll: Wir kontrollieren „verdachtsunabhängig aber risikoorientiert“

Im Fokus standen laut dem Zoll Braunschweig alle Tätigkeiten der Branche: das Sammeln, Transportieren und Umschlagen sowie die Zustellung von Paketsendungen. Wie die HZA-Pressesprecherin Nadine Battmer unserer Zeitung erklärte, fanden die Kontrollen zwar „verdachtsunabhängig“, jedoch „risikoorientiert“ statt. Das heißt, der Zoll nahm gezielt Betriebe unter die Lupe, bei denen man ein hohes Risiko von Verstößen vermutet. Das sei insbesondere bei externen Subunternehmen der Fall, bei denen die Paketboten zu Mindestlohn-Konditionen von 12 Euro pro Stunde tätig sind. Beim Zoll gilt die Paket-, Kurier- und Expressbranche Battmer zufolge als „prekär“ und „auffällig“.

Kritik an Paketbranche wegen Arbeitsbedingungen

Die Paketbranche boomt, weil immer mehr Menschen Waren im Internet bestellen und auch die Wirtschaft verstärkt auf den Versand setzt. Die Gewerkschaft Verdi prangert seit Jahren schlechte Arbeitsbedingungen an und fordert ein Verbot von Subunternehmen in der Paketbranche. Die Unternehmen, die unterschiedlich stark auf externe Dienstleister zurückgreifen, betonen, dass sie ihren Partnerfirmen gesetzeskonforme Regeln auferlegen, an die sich die Auftragnehmer halten müssten.

