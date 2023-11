Braunschweig. 5000 Menschen müssen bis 9 Uhr ihre Häuser verlassen. Für Braunschweig steht die größte Evakuierung des Jahres an. Der Überblick.

Liegen zwei Bomben am Braunschweiger Kennel? Bei Sondierungsarbeiten im Oktober sind den Experten zwei sogenannte Verdachtspunkte aufgefallen, die am Sonntag freigelegt und, wenn nötig, entschärft werden müssen. Um dabei die Bevölkerung nicht zu gefährden, gibt es während dieser Arbeiten mehrere Einschränkungen: Die etwa 5000 Menschen, die im Umkreis von einem Kilometer um den Fundort wohnen, müssen bis 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen.

Sämtliche Züge von und nach Westen werden über Stunden den Braunschweiger Hauptbahnhof nicht anfahren. Auch im Braunschweiger Stadtverkehr fahren Busse und Bahnen Umleitungen. Voraussichtlich zwischen 9 und 15 Uhr gibt es derlei Einschränkungen.

Die größte Evakuierung des Jahres steht für Braunschweig an. In unserem Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Evakuierung in Braunschweig – der Tag im Liveticker

19.57 Uhr: Mal ein wenig Historie: Dass Bombenentschärfungen in Braunschweig stattfinden, kommt regelmäßig vor. Innerhalb von knapp drei Wochen gab es im Dezember 2021 zwei Evakuierungen in Braunschweig. Wenige Hundert Bürger mussten am 1. und 19. Dezember das Gebiet rund um die Mastbruchsiedlung verlassen, auch hier war der Zugverkehr betroffen, über Stunden musste die Autobahn 39 gesperrt werden.

Thomas Krause (Mitte) vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärfte am 19. Dezember 2021 die Bombe. Christian Schulze (links) und Thomas Schenk bargen die Bombe mit dem Bagger. © regios24 | Stefan Lohmann

Die bislang größte Evakuierung der Stadt fand am 20. Juli 2015 statt. Mehr als 11.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, Zufluchtsort war damals die Volkswagen-Halle. Im Jahr 2005 gab es gleich drei große Evakuierung, unter anderem die Nacht-und-Nebel-Aktion nach einem Fund während des Baus der Schloss-Arkaden. Bei allen drei Evakuierungen waren insgesamt 21.000 Menschen betroffen.

19.08 Uhr: Schauen wir nun einmal auf die Einschränkungen im lokalen ÖPNV, das heißt bei der Braunschweiger Verkehrs-GmbH. Mehrere Straßenbahn- und Buslinien sind morgen von der möglichen Bombenentschärfung betroffen. Den Überblick gibt es hier.

18.23 Uhr: Bereits ab 10 Uhr gibt es am Sonntag bei DB Regio, Enno, Erixx und Westfalenbahn Einschränkungen. Alle Regionalbahnen haben allerdings einen Bahnersatzverkehr eingerichtet. Auch Fernverkehrszüge fahren morgen über Stunden den Hauptbahnhof Braunschweig nicht an. Bis mindestens 15 Uhr ist von und nach Westen ein Zugverkehr unmöglich.

17.55 Uhr: Informationen gibt es selbstverständlich auch bei der Stadt Braunschweig. Sie informiert, dass am Sonntag über dem Evakuierungsbereich ein Flugverbot herrscht, also auch keine Drohnen erlaubt sind.

17.27 Uhr: Die Evakuierung ist das eine, doch es gibt noch viele weitere Dinge, die morgen über Stunden beachtet werden müssen. Die Kollegen der Braunschweiger Lokalredaktion haben eine große Übersicht mit allen wichtigen Fragen rund um die morgige Evakuierung erstellt. Sie finden den Text hier.

17.13 Uhr: 5000 Menschen müssen bis morgen um 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Im Süden begrenzt die Autobahn 39, im Westen die Frankfurter Straße, im Norden Viewegs Garten und im Osten der Hauptbahnhof das Evakuierungsgebiet. Als Ausweichquartier steht ab 9 Uhr die Sporthalle in der Naumburgstraße, Naumburgstraße 16, zur Verfügung. Wer Hilfe beim Verlassen der Wohnung oder einen Krankentransport benötigt, kann sich an die Feuerwehr Braunschweig unter (0531) 19222 wenden. Unter (0531) 23456789 steht die Feuerwehr am Tag der Räumung um 8 Uhr für allgemeine Informationen zur Verfügung. Feuerwehr, Polizei und zentraler Ordnungsdienst werden bis 12 Uhr am Einsatztag die evakuierten Straßenzüge überprüfen, damit sich keine Menschen mehr im Evakuierungsgebiet aufhalten.

Blindgängerverdacht südlich des Bürgerparks in Braunschweig. Dieses Gebiet wird am Sonntag, 12. November, evakuiert. © Stadt Braunschweig

17 Uhr: Wir starten unseren Ticker zur Evakuierung und möglichen Entschärfung der beiden am Braunschweiger Kennel gefundenen Bomben. Mit unseren Reportern werden wir am Sonntag versuchen, an allen wichtigen Orten zu sein. Wir wollen mit den evakuierten Bürgern, mit dem Sprengmeister, aber auch mit den vielen Hilfskräften in Kontakt kommen und Sie so umfassend über die Entwicklungen informieren.