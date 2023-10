Braunschweig Stadt Braunschweig meldet Verdachtspunkte am Bürgerpark: Vermutlich sind es Fliegerbomben. 5000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen.

Bombenräumung und Entschärfung, hier auf unserem Symbolfoto von Jörg Koglin 2018 in der Hennebergstraße in Braunschweig.

Kampfmittelbeseitigung Blindgängerverdacht in Braunschweig: Evakuierung im November

Bei Sondierungsarbeiten haben sich südlich des Bürgerparks in Braunschweig zwei Verdachtspunkte für Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg ergeben, teilt die Stadt Braunschweig mit.

Um die mehrere Meter tief im Erdreich liegenden mutmaßlichen Fliegerbomben freilegen und entschärfen zu können, müssen laut Mitteilung der Stadt am Sonntag, 12. November, alle etwa 5000 Bewohnerinnen und Bewohner im Umkreis von einem Kilometer um den Fundort bis 9 Uhr ihre Häuser verlassen.

Der Evakuierungsbereich werde begrenzt von der Frankfurter Straße im Westen, der A 39 im Süden, dem Hauptbahnhof im Osten und reiche im Norden bis in Viewegs Garten hinein.

Die Fundorte liegen demnach südlich der Eisenbütteler Straße im Bereich Kennel und sind nicht abgesperrt, so die Stadt. Sie liegen demnach nicht auf öffentlichen Verkehrsflächen oder bewohnten beziehungsweise bewirtschafteten Grundstücken.

„Es besteht keine Gefahr, solange die Blindgänger nicht unkontrolliert freigelegt werden“, heißt es.

Das sind die konkreten Derails (Pressemitteilung):

„Gesperrt werden am 12. November ab 9 Uhr folgende größere Straßen: Wolfenbütteler Straße, Salzdahlumer Straße ab Berliner Platz in Fahrtrichtung Süden und ab der A 39 in Fahrtrichtung Norden sowie die Theodor-Heuss-Straße. Das gleiche gilt für die Autobahnabfahrt Salzdahlumer Straße Richtung Norden.

Der Zugverkehr in westlicher Richtung wird im Laufe des Vormittags unterbrochen, die genauen Festlegungen trifft der Kampfmittelbeseitigungsdienst am Einsatztag abhängig vom Fortschritt der Erdarbeiten. Gesperrt wird zudem der Fernbusverkehr ebenfalls ab 9 Uhr. Mit erfolgreicher Entschärfung werden alle Sperrungen aufgehoben.

Als Ausweichquartier steht ab 9 Uhr die Sporthalle in der Naumburgstraße, Naumburgstraße 16 zur Verfügung. Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH richtet einen kostenlosen Buspendelverkehr dorthin ein. Die konkreten Fahrwege dazu werden in Kürze veröffentlicht.

Bedient werden die vorhandenen Haltestellen am Fahrbahnrand von Bussen mit dem Schild „Evakuierung“. Im Laufe des Vormittags wird der sonst übliche Bus- und Straßenbahnverkehr durch das betroffene Gebiet eingeschränkt. Aus durchfahrenden Bussen kann dann in diesem Gebiet nicht mehr ausgestiegen werden. Die BSVG informiert gesondert zu den Auswirkungen auf den Bus- und Stadtbahnverkehr.

Wer Hilfe beim Verlassen der Wohnung oder einen Krankentransport benötigt, kann sich ab sofort an die Feuerwehr Braunschweig unter der Telefonnummer 0531/19222 wenden. Unter der Telefonnummer 0531/2345-6789 steht die Feuerwehr am Tag der Räumung um 8 Uhr (an den Tagen vorher das Bürgertelefon) für allgemeine Informationen gerne zur Verfügung.

Feuerwehr, Polizei und zentraler Ordnungsdienst werden bis 12 Uhr am Einsatztag die evakuierten Straßenzüge überprüfen, damit sich keine Menschen mehr im Evakuierungsgebiet aufhalten. Mit der Entschärfung der mutmaßlichen Blindgänger und damit auch mit dem Ende der Evakuierung wird bis spätestens gegen 15 Uhr gerechnet. Alle Informationen auch auf: www.braunschweig.de

Zur Erläuterung: Die Stadt führt – wie alle Städte in Niedersachsen – systematisch Kampfmittelsondierungen durch. Dabei werden Verdachtspunkte festgestellt. Ob es sich dabei tatsächlich um Blindgänger handelt, kann nur geklärt werden, wenn das Objekt freigelegt wird. Stellt sich dann heraus, dass es sich tatsächlich um einen Blindgänger handelt, muss dieser sofort entschärft werden, da Explosionsgefahr bestehen kann. Deshalb ist es nötig, die Aufgrabung des Verdachtspunkts immer schon mit einer Evakuierung zu verbinden.“ red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de