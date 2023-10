Bombenverdacht in Braunschweig: Regionalbahnen fahren nicht

Aufgrund einer Kampfmittelsondierung am Sonntag, 12. November, im Bereich des Bürgerparks Braunschweig wird die Strecke zwischen Braunschweig und Lebenstedt sowie zwischen Braunschweig und Schöppenstedt in der Zeit von 11 bis 15 Uhr gesperrt. Die Züge aus/in Richtung Herzberg(Harz) enden beziehungsweise beginnen in der Zeit von 11 bis 15 Uhr vorzeitig in Salzgitter-Bad. Die erste Verbindung zwischen Salzgitter-Bad und Braunschweig mit planmäßiger Abfahrt um 14.32 verkehrt voraussichtlich 20 Minuten später. Das teilt die Deutsche Bahn am Freitagvormittag mit.

Es werden jeweils Ersatzbusse bereitgestellt, die stündlich abfahren. Zwischen Braunschweig und Lebenstedt fährt jeweils zur vollen Stunde zwischen 10 und 14 Uhr ein Bus nach Lebenstedt, von Lebenstedt geht es dann zwischen 11.15 und 15.15 Uhr zurück. Von Braunschweig nach Schöppenstedt fahren die Busse zwischen 10.26 und 13.26 Uhr sowie in anderer Richtung zwischen 10.34 und 13.34 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Braunschweig und Salzgitter-Bad wird zwischen 10.30 und 13.30 Uhr, zwischen Salzgitter-Bad und Braunschweig von 11.35 bis 13.35 Uhr bereitgestellt.

