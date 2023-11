Braunschweig Das Gebiet rund um den Bürgerpark soll am Sonntag um 9 Uhr evakuiert sein. Welche Änderungen es bei den Bus- und Stadtbahnlinien gibt.

Am Sonntag entschärft der Kampfmittelräumdienst vermutlich zwei Blindgänger im Bereich Kennel am Bürgerpark. Etwa 5000 Menschen werden dafür evakuiert werden. (Symbolbild)

Evakuierung Bombenverdacht in Braunschweig: Bus und Tram fahren anders

Aufgrund eines Blindgängerverdachts wird am Sonntag, 12. November, ein Bereich um den Bürgerpark, die Wolfenbütteler Straße und die Salzdahlumer Straße evakuiert. Weitere Informationen zum genauen Gebiet, der Evakuierung und mehr gibt es bei der Stadt Braunschweig. Von der Evakuierung sind etwa 5000 Menschen betroffen. Für die Anwohner richtet die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) einen kostenlosen Buspendelverkehr in das Ausweichquartier, die Sporthalle Naumburgstraße, ein. Konkrete Fahrpläne kommen in Kürze, teilt die BSVG mit. Auch der Regionalverkehr von Erixx, Enno und DB Region fällt über Stunden aus.

Zum Evakuierungsbereich gehören im Süden der Richmondpark, das Stadion Rote Wiese, in der östlichen Ausdehnung Teile der Schefflerstraße. Im Nordosten erstreckt sich das Gebiet bis an den Berliner Platz, im Norden schließt es im Bürgerpark die BTHC-Tennisanlage und die Bandungbrücke ein. Im Westen ist die Theodor-Heuss-Straße betroffen.

Was sich im Bus- und Stadtbahnverkehr ändert

Auch auf den Bus- und Stadtbahnverkehr wirkt sich das am Sonntag aus. Ab 8 Uhr wird im Evakuierungsbereich nur noch der Einstieg in Busse- und Stadtbahnen möglich sein. Der Ausstieg ist ab dann in diesem Bereich nicht möglich. Nach Abschluss der Evakuierung wird der Bereich komplett gesperrt, und mehrere Linien müssen umgeleitet werden:

Die Stadtbahnlinien 1 und 2 enden beziehungsweise beginnen während der Sperrung an der Haltestelle „Hauptbahnhof“ und können die Endpunkte in Stöckheim bzw. im Heidberg nicht anfahren.

und enden beziehungsweise beginnen während der Sperrung an der Haltestelle „Hauptbahnhof“ und können die Endpunkte in Stöckheim bzw. im Heidberg nicht anfahren. Für Fahrgäste der Linien 1 und 2 wird ein Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „Helmstedter Straße“ eingerichtet. Hier ist der Umstieg in die Buslinie 421 möglich, mit der die während der Sperrung noch erreichbaren Ziele im Heidberg beziehungsweise in Stöckheim angebunden werden.

zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „Helmstedter Straße“ eingerichtet. Hier ist der Umstieg in die Buslinie 421 möglich, mit der die während der Sperrung noch erreichbaren Ziele im Heidberg beziehungsweise in Stöckheim angebunden werden. Die Buslinien 420 und 411 müssen aufgrund der Sperrung über die Helmstedter Straße umgeleitet werden. Unter anderem die Haltestelle „Hauptbahnhof“ kann dann durch diese Linien nicht bedient werden.

und müssen aufgrund der Sperrung über die Helmstedter Straße umgeleitet werden. Unter anderem die Haltestelle „Hauptbahnhof“ kann dann durch diese Linien nicht bedient werden. Die Buslinien 419 und 429 können während der Sperrung die Theodor-Heuss-Straße nicht befahren und werden über die Frankfurter Straße umgeleitet.

und können während der Sperrung die Theodor-Heuss-Straße nicht befahren und werden über die Frankfurter Straße umgeleitet. Die Buslinie 413 wird ab Betriebsbeginn bis zum Ende der Sperrung über die Frankfurter Straße und Luisenstraße umgeleitet.

