Gifhorn: 17-Jährige baut Unfall mit E-Scooter – Kleid verheddert

Eine 17-Jährige hat sich am Donnerstag nach einem Unfall mit einem E-Scooter verletzt. Das berichtete die Polizei am Freitag.

Demnach fuhr die junge Frau gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Schulstraße in Gifhorn, als sich ihr bodenlanges Kleid im Vorderrad des E-Scooters verfing, mit dem sie unterwegs war. Sie verlor die Kontrolle, touchierte mit dem Lenker ein geparktes Auto und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich die 17-Jährige den Angaben der Polizei zufolge am Knie und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Bei dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro.

