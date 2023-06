Volksverhetzung in Salzgitter – Polizei durchsucht Wohnung

Die Polizei hat am Mittwoch eine Wohnung in Salzgitter-Bad durchsucht und mehrere elektronische Medien als Beweismittel sichergestellt. (Symbolbild)

Die Polizei hat am Mittwoch – zum bundesweiten Aktionstag zur Bekämpfung von Hassposting im Internet – die Wohnung eines 41 Jahre alten Mannes aus Salzgitter-Bad durchsucht. Der Mann wird beschuldigt, im Internet Hassbotschaften verbreitet zu haben. Die zuständige Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt gegen den Mann wegen Volksverhetzung – die Durchsuchung war gerichtlich angeordnet.

Der polizeiliche Staatsschutz stellte mehrere elektronische Medien als Beweismittel sicher. Die Auswertung dieser Asservate dauert an.

Salder: Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf dem Gerichtsweg in Salder hat sich am Dienstag ein 62-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 18.30 Uhr hatte laut Polizei ein 21 Jahre alter Autofahrer zum Überholen angesetzt. Dabei übersah er den bereits von hinten überholenden Motorradfahrer.

Der 62-Jährige geriet auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Hannover. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro.

Salzgitter-Bad: Anrufer gaben sich als angebliche Polizeibeamte aus

In mindestens fünf bekannt gewordenen Fällen haben sich unbekannte Anrufer am Dienstag als Polizeibeamte gegenüber vornehmlich älteren Personen in Salzgitter-Bad ausgegeben. Sie versuchten herauszufinden, ob und wo Bargeld und Wertsachen in den Häusern lagert.

Oft wurde den Betroffenen damit Angst gemacht, dass bei ihnen zu Hause in nächster Zeit eingebrochen würde. Die Salzgitteraner Polizei appelliert: Die echte Polizei werde sich niemals nach Wertsachen oder anderen persönlichen Dingen erkundigen. „Beenden Sie das Gespräch und sprechen Sie mit Personen Ihres Vertrauens und der Polizei über den Anruf!“

Mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de