Tattoo-Fest in Braunschweig – Wir verlosen Karten

Braunschweig. Ein Fest rund ums Thema Nadel und Farbe. Sorry Mom hat Künstler aus ganz Europa fürs Wochenende nach Braunschweig eingeladen.

Der Organisator: Das Braunschweiger Tattoo-Studio Sorry Mom. Das Team vorne von links: Anatoliy Tovarnytskyy, Dennis Bebenroth, Florian Eicke und hinten von links Sabrina Bebenroth, Florim Matheis und Nina Vahid Kasiri.

40 internationale Tattoo-Künstler kommen am Wochenende nach Braunschweig, denn im Westand findet am Samstag und Sonntag wieder ein Tattoo-Fest statt. Wir verlosen Karten.

Veranstalter ist das Braunschweiger Tattoo-Studio Sorry Mom. Mit dem Fest geht es bereits in die zweite Runde, auch letztes Jahr war viel los im Westand. Hier ein paar Eindrücke aus dem letzten Jahr.

Tattoofest in Braunschweig- Warum die Körperkunst so fasziniert Tattoofest in Braunschweig- Warum die Körperkunst so fasziniert Eva Klauss lässt sich von Rio („Notte Blu“) aus Italien ein Tattoo stechen. Foto: Peter Sierigk

Tattoofest in Braunschweig- Warum die Körperkunst so fasziniert Auch Tattookünstler Vlad Snitarenco geht seinem Handwerk nomalerweise in Italien nach. Foto: Peter Sierigk

Tattoofest in Braunschweig- Warum die Körperkunst so fasziniert Sebastian („Voller Kontrast“) geht voll konzentriert vor. Foto: Peter Sierigk

Tattoofest in Braunschweig- Warum die Körperkunst so fasziniert Ein Hinterkopf zum Angucken: Alessandro Lehnert, Shopmanager im Tattoostudio Punkt Schwarz in Hameln. Foto: Peter Sierigk

Tattoofest in Braunschweig- Warum die Körperkunst so fasziniert An unterschiedlichsten Motiven mangelt es beim Tattoofest im Braunschweiger Westand nicht. Foto: Peter Sierigk



Tattoofest in Braunschweig- Warum die Körperkunst so fasziniert Alina Burmeister wartete, um spontan einen Termin zum Stechen zu bekommen. Foto: Peter Sierigk

Tattoofest in Braunschweig- Warum die Körperkunst so fasziniert Christopher Harmening, Tätowierer aus Hannover. Foto: Peter Sierigk

Tattoofest in Braunschweig- Warum die Körperkunst so fasziniert Tätowiererin „Hundredmilesblack“ bietet beim Tattoofest spontane Termine an. Foto: Peter Sierigk

Tattoofest in Braunschweig- Warum die Körperkunst so fasziniert Das Tattoofest im Braunschweiger Westand wird von dem Braunschweiger Tattoostudio Sorry Mom veranstaltet. Foto: Peter Sierigk



Tattoofest in Braunschweig- Warum die Körperkunst so fasziniert Eric vom Braunschweiger Tattoostudio Holy Crab beim Zeichnen. Foto: Peter Sierigk

Tattoofest in Braunschweig- Warum die Körperkunst so fasziniert Ida Vaßen lässt sich von Florian Meier (Tattoostudio Punkt Schwarz in Hameln) die Haut verzieren. Foto: Peter Sierigk

Dieses Jahr sind erneut 40 Künstler aus Europa mit ihren Ständen in Braunschweig vertreten, um ihre Kunst unter die Haut zu bringen. Tattoo-Termine können bereits im Voraus für das Wochenende gebucht werden. Eine Übersicht der Künstler ist auf der Internetseite des Festes zu finden.

Wer noch nicht den Mut findet, sich tätowieren zu lassen, hat am Wochenende auch die Chance sich zu informieren, Motiv-Inspirationen einzuholen und mit den Tätowierern ins Gespräch zu kommen. Außerdem gibt es die Möglichkeit Kunstdrucke, Keramiken und Teppiche zu kaufen.

Im Außenbereich des Westands ist für Musik, Essen und Getränke gesorgt.

Die Eckdaten zusammengefasst

Am Samstag, 27. Mai, geht es um 12 Uhr los. Ende ist um 21 Uhr, danach beginnt die Aftershow-Party. Am Sonntag, 28. Mai, hat das Fest dann noch einmal von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Location ist das Kultur- und Eventzentrum Westand am Westbahnhof.

Ein Tagesticket kostet 15 Euro. Für 20 Euro könnt ihr das ganze Wochenende kommen. Tickets gibt es vor Ort oder im Laden von Sorry Mom.

Dennis Bebenroth ist der Inhaber des Tattoostudios Sorry Mom. Foto: Alex Zaborowski

Wie ihr Karten gewinnen könnt

Wir verlosen zwei Wochenendtickets für das Tattoo-Fest. Wenn ihr mitmachen wollt, dann schickt uns eine E-Mail bis Mittwoch 20 Uhr an redaktion.braunschweig@funkemedien.de und nennt eure vollständige Anschrift. Die Daten werden ausschließlich zur Gewinnermittlung gespeichert und anschließend wieder gelöscht. Die Gewinner werden von uns am Donnerstag per Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

