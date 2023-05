Das Straßenmusikfestival Buskers in Braunschweig lockt jedes Jahr einige Tausend Menschen in die Innenstadt.

Musik und Streetfood Straßenmusikfestival Buskers am Wochenende in Braunschweig

Das Straßenmusikfestival „Buskers Braunschweig“ lädt vom 12. bis zum 14. Mai wieder zu einem musikalischen Stadtbummel ein. An allen drei Tagen des Maiwochenendes wird von 12 bis 22 Uhr Musik aller möglichen Genres und aus den unterschiedlichsten Ländern erklingen, kündigt der Kulturzelt-Verein an. Den Höhepunkt des Festivals bildet das Abschlusskonzert am Sonntag, 14. Mai, um 19 Uhr.

„Insgesamt 41 Künstler und Künstlergruppen aus 18 Nationen haben sich angekündigt“, heißt es in der Pressemitteilung. An 16 verschiedenen Plätzen werde für musikalische Unterhaltung gesorgt – erstmalig auch vor dem Burgplatz. Wie jedes Jahr steht die Hauptbühne am Platz der Deutschen Einheit. Die Auftritte finden im Stundentakt statt. So soll der Spaziergang durch die Stadt zu einem verlängerten „Tanz durch den Mai“ werden.

Zum Buskers kommen bekannte und neue Gruppen nach Braunschweig

„Es ist schön, dass neben unseren anderen Veranstaltungen wie dem Schloss-Spektakel und ,Kultur im Zelt’ auch unser Straßenmusikfestival wieder stattfindet und wir so zu verschiedensten Kulturevents einladen können, die Besuchern aller Altersklassen Freude bereiten“, sagt Kulturzelt-Chefin Beate Wiedemann. Einige der Künstler gehören schon seit mehreren Jahren zum festen Programm. Einige neue Gruppen kommen stets hinzu und sorgen für frische Akzente.

„Die meisten Musiker kennen sich bereits seit Langem und durch das Event ist so etwas wie eine Buskers-Familie entstanden“, berichtet Lisa Ahlers vom Organisationsteam. Und Friederike Kühn vom Sponsoring-Team der Öffentlichen Versicherung sagt: „Endlich verwandelt sich die gesamte Braunschweiger Innenstadt wieder in ein großes Zusammentreffen von Kultur, Kunst und Musik und wird gastronomisch von Streetfood-Spezialitäten begleitet.“

Das Motto beim Buskers: „Gefällt’s dir gut, wirf was in den Hut“

Wie immer ist der Eintritt frei. Die Künstler spielen gemäß dem Motto „Gefällt’s dir gut, wirf was in den Hut“ – die Besucher dürfen also gerne ihr Kleingeld mitbringen. Und auch in diesem Jahr sind die Festivalbändchen im Wert von 5 Euro erhältlich. Dies sei eine weitere wichtige Unterstützung, betont Beate Wiedemann, denn nur so könne das Festival auf lange Sicht am Leben erhalten werden.

Neben musikalischen Acts wie der italienischen Band Daiana Lou mit Alternative Pop-Rock, der allseits beliebten Brass-Gruppe Blechsalat und der aus Braunschweig stammenden Achtgroschenbande mit Akustikpop und Straßenpolka sind auch Kleinkünstler wie Pyrovaghi mit einer bezaubernden Feuershow und Cirque Tango mit einer Zirkus-Darstellung aus Argentinien dabei.

27 Foodtrucks kommen zum Buskers in Braunschweig

Zusätzlich zum musikalisch-künstlerischen Programm soll erneut das Streetfood-Angebot für kulinarischen Genuss sorgen: In der Stadt verteilt, am Platz der Deutschen Einheit, Ritterbrunnen, Kohlmarkt und Domplatz, werden bis zu 27 verschiedene Foodtrucks zu finden sein, die mit internationaler Küche aufwarten.

Von Currywurst und Fleisch vom Grill über mexikanische Burritos, thailändische Leckereien, haitianische Köstlichkeiten bis hin zu vegetarischer und veganer Kost sei für jeden Geschmack etwas dabei, heißt es in der Ankündigung. „Wer es lieber süß mag, erfreut sich an französischen Macarons, Crêpes, Waffeln und leckerer Eiscreme.“

Besucher können wieder für ihre Lieblingskünstler abstimmen

Das Wochenende werde vom beliebten Abschlusskonzert gekrönt, so Lisa Ahlers. „Das Bühnenprogramm entscheiden die Besucher selbst. Während des gesamten Buskers kann für die Lieblingskünstler abgestimmt werden. Die fünf Künstler(-gruppen) mit den meisten Stimmen treten Sonntagabend um 19 Uhr erneut auf der Hauptbühne am Platz der Deutschen Einheit auf.“

Weitere Informationen zum vollständigen Programm, den Künstlern und Spielplänen gibt es unter www.buskers-braunschweig.de.

